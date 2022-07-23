В 13 образовательных учреждениях Вологды установят новые теплообменники

Всего в этом году планируется заменить теплообменники в 13 учебных заведениях, а в одном отремонтировать старый. Оборудование будет обновлено в 8 детских садах, 4 школах и 1 учреждении дополнительного образования.

«До начала учебного года заменим оборудование в школах №№ 12, 22, 31, 35 (в двух зданиях), в детских садах №№ 24, 30, 40, 65, 74, 87, 92, 99, а также во Дворце творчества детей и молодёжи на Ленинградской, 5. В детском саду № 63 отремонтировали существующий теплообменник. Средства в размере порядка 8,5 млн рублей на эти цели были выделены из бюджета города. Отмечу, что в школах и детских садах города работа по энергосбережению ведется комплексно. Кроме установки теплообменников, меняем пластиковые окна, светильники на светодиодные и прочее. Работа ведется на внебюджетные и муниципальные средства», — прокомментировала начальник Управления образования Вологды Ирина Гуляева.

Для проверки качества нового оборудования специалисты выехали на один из объектов — в детский сад № 87, который с 1 сентября будет новым местом ведения образовательной деятельности школы № 20. Здесь будут обучаться начальные классы. Перед началом учебного года здание приводят в порядок.

«В этом здании нами был заменен полностью узел системы горячего водоснабжения, а также проведена ревизия теплообменников. Эти работы необходимы для бесперебойной подачи горячей воды даже во время плановых отключений водоснабжения, а также для сокращения потребления электроэнергии. Всего в этом году МАУ „Учсервис“ проводит замену узлов горячего водоснабжения в 13 организациях Вологды, в 10 из них установка оборудования уже завершена, в трех — продолжается», — прокомментировал директор МАУ «Учсервис» Владимир Вахрушев.

Напомним, 2022 год объявлен в Вологде Годом энергоэффективности и энергосбережения. В его рамках в областной столице реализуется целый ряд энергосберегающих мероприятий: просветительская деятельность, экономия ресурсов в коммунальной сфере, в учреждениях и на предприятиях города, в многоквартирных домах и др.