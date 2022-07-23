10 лет исполняется Вологодскому объединению поисковиков

Сегодня, 23 июля исполняется 10 лет Межрегиональной общественной организации «Вологодское объединение поисковиков».

– На сегодняшний день силами объединения найдены и с воинскими почестями похоронены 725 солдат и офицеров РККА, кроме того, обнаружены останки 213 человек, оставленных в результате непрофессиональной работы черными копателями. Установлено 40 имен, – говорится на сайте объединения.

Поздравления с юбилеем на своих страницах в социальных сетях опубликовали губернатор Вологодской области, мэр Вологды и некоторые депутаты.

– За 10 лет поисковики объединения провели 33 экспедиции в Вологодской и Ленинградской областях, Республике Карелия. Нашли и с воинскими почестями похоронили 725 солдат и офицеров Красной Армии. Установили 40 имен бойцов, – говорит губернатор Олег Кувшинников.

Губернатор также напомнил, как в 2013 году вместе с поисковиками был в экспедиции в Ленинградской области. Тогда в отряде, по его словам, было человек двадцать.

– Теперь же ежегодно в урочище Вороново съезжаются более 200 поисковиков из разных уголков России. Помню, тогда я поинтересовался у Александра Метелкина, идейного вдохновителя организации, почему он предпочитает так проводить отпуск. Он объяснил, что им движет внутреннее чувство долга: два деда в годы войны без вести пропали, – говорит Олег Кувшинников. – Поздравляю объединение поисковиков с юбилеем! Спасибо за то, что возвращаете семьям их героев и вовлекаете в эту работу молодежь!

Ранее NewsVo рассказывал, что в этом году Владимир Мединский вручил грамоту Александру Метелкину.