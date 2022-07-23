Музей «Водные пути Севера» открылся после ремонта в Вытегре. Этот музей работает в машинном зале первой в Вытегре гидроэлектростанции с 1981 года.

– С тех пор экспозиция не обновлялась, не соответствовала новым технологиям музейного проектирования и устарела с точки зрения исторической науки, – рассказывает сайт «Культура в Вологодской области».

Но в 2019 году Вытегорский район получил субсидию 9 489 млн рублей из областного бюджета на капитальный ремонт здания музея. Кроме того, в этом году Вытегорский объединенный музей закупил выставочное и фондовое оборудование на 6 771 млн рублей по нацпроекту «Культура».

Часть этих средств была направлена на обновление экспозиции «Водных путей Севера».