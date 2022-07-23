Музей «Водные пути Севера» открылся после ремонта в Вытегре. Этот музей работает в машинном зале первой в Вытегре гидроэлектростанции с 1981 года.
– С тех пор экспозиция не обновлялась, не соответствовала новым технологиям музейного проектирования и устарела с точки зрения исторической науки, – рассказывает сайт «Культура в Вологодской области».
Но в 2019 году Вытегорский район получил субсидию 9 489 млн рублей из областного бюджета на капитальный ремонт здания музея. Кроме того, в этом году Вытегорский объединенный музей закупил выставочное и фондовое оборудование на 6 771 млн рублей по нацпроекту «Культура».
Часть этих средств была направлена на обновление экспозиции «Водных путей Севера».
– Мы постарались сохранить самые удачные моменты, которые помнили и любили наши посетители. Мы восстановили две диорамы: «Забивание свай на Мариинской системе» и «Людская тяга судов на Мариинской системе». В экспозиции остались макет деревянного Мариинского шлюза и модели судов. Более полно теперь отражена работа гидромеханизации на строительстве Волго-Балта. Именно благодаря ее применению удалось удешевить проект, и вместо 9 шлюзов построить всего 7. Также мы постарались шире раскрыть работу Вытегорского округа путей сообщения, – говорит заведующая отделом краеведческого музея Вытегорского музейного объединения Елена Шинкарчук.