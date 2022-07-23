Волонтеров приглашают на побелку Георгиевского храма в Вологде 24 июля

Продолжаются реставрационные работы в Георгиевском храме на Наволоке. Это исторический памятник храмовой архитектуры Русского Севера, объект культурно-исторического наследия, который находится по адресу: Вологда, Гоголя, 1.

Работы ведутся при поддержке Фонда президентских грантов и Правительство Вологодской области.

– В воскресенье 24 июля на Георгиевском храме будем вновь двигаться вперед и вверх, нас не остановить. Продолжаем развивать малярно-художественные навыки, укреплять плечевой пояс и трицепс. Белим фасад: осталось больше половины; второй раз красим карниз. Ждем вас в 13.00! – говорят волонтеры.

К участию приглашаются все желающие.

Вы можете стать волонтером официально, зарегистрировавшись на мероприятие по ссылке, но можно прийти и просто так.

