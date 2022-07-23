В Вологде задержали мужчину, который уже не первый раз ворует из магазина продукты

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии приехали на вызов в охраняемый супермаркет на улице Архангельской в Вологде. Оказалось, что один из посетителей сложил в пакет несколько банок кофе и мясные продукты, а затем прошел мимо кассы, не заплатив за товар. Сумма ущерба составила 3 800 рублей.

Нарушителя задержали и установили его личность. Как выяснилось, этот 29-летний вологжанин находится в розыске по подозрению в совершении кражи.

– При просмотре записи с камер видеонаблюдения сотрудники Росгвардии установили, что несколько дней назад данный гражданин аналогичным способом похитил в торговой точке спиртные напитки, – сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Вологодской области.

Подозреваемого доставили в отдел полиции.