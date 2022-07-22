Собственные меры грантовой поддержки бизнеса разрабатывают в Вологде

Об этом Мэр города Сергей Воропанов заявил во время заседания Дискуссионного клуба молодых предпринимателей, который прошел накануне в областной столице под эгидой Росмолодежи. В мероприятии приняли участие более 50 молодых бизнесменов Вологды, а также представители городской Администрации. Участником дискуссии стал и Мэр города Сергей Воропанов.

«У молодежи горят глаза, они хотят работать, развивать свой бизнес и город, с ними всегда приятно взаимодействовать. Мы всегда готовы прийти на помощь предпринимателям, поэтому разрабатываем грантовую программу на уровне города. Средства планируется заложить в бюджет следующего года, а акцент сделать на начинающих предпринимателях и тех, кто ведет или планирует вести социально ориентированный бизнес. Считаю, что от нас как муниципального органа власти, требуется умение слушать, слышать и выстраивать двух-трехсторонние диалоги, где бизнес и жители смогут выступать и в качестве посредника и стать надежной опорой в реализации значимых социальных инициатив. Мне кажется, это очень важно именно в сегодняшних условиях. Зачастую именно управленческие практики, а не высокая обеспеченность ресурсами определяют развитие бизнеса и качество жизни граждан», — сказал Мэр Вологды Сергей Воропанов.

Целевая аудитория Дискуссионного клуба — представители малого и среднего бизнеса в возрасте от 14 до 35 лет. Работа идет в рамках реализации подпрограммы «Поддержка молодежного предпринимательства» федеральной программы «Молодежь России», созданной по поручению Президента РФ Владимира Путина.

«Сейчас в стране создается единый реестр молодых предпринимателей, которые нуждаются в общении, в поддержке и сотрудничестве друг с другом. Мы в свою очередь обратились за помощью в этом вопросе к Администрации города. Именно городские власти, активно работающие с молодежью в самых разных сферах, могут привлечь целевую аудиторию и поддержать нашу идею», — сказала координатор подпрограммы, продюсер Клуба молодых предпринимателей «Росмолодежь. Бизнес» Светлана Часовских.

В Вологде на площадке Дискуссионного клуба встретились представители малого и среднего бизнеса, работающие в таких направлениях как спорт и фитнес, производство полезных продуктов, риэлтерские агентства, изготовление сувениров и так далее. Молодым предпринимателям рассказали о мерах поддержки на разных уровнях, как финансовых, так и организационных. Это целая система грантов, субсидий, возможностей получения кредитов на льготных условиях, а также образовательные мероприятия для бизнеса. В Вологде консультационную и организационную работу в этом направлении ведет городской Центр содействия развитию предпринимательства и туризма.

«Сегодня Вологда растет в экономическом плане стремительно, поскольку малый бизнес показывает хорошие результаты, промышленность, несмотря на санкции извне, развивается в нужной тенденции. Все это было бы невозможно без поддержки власти. Если бы не было тандема „власть-бизнес“, не появлялись бы новые рабочие места, и экономика не шла бы большими шагами вперед», — сказал директор ООО «Развитие» Альберт Саркисов.

«Идеи уже появляются, как можно взаимодействовать и развиваться, на какие гранты можно подать заявки. Начну работать и в этом направлении. Для бизнеса очень важно получать поддержку со стороны государства», — отметил руководитель компании «Movicon Production» Дмитрий Паршин.

Встреча была посвящена также экологическим инновациям в сфере малого и среднего предпринимательства. Мэр Вологды Сергей Воропанов представил участникам стратегию «ЭкоВологда», которая направлена на формирование в городе экономики замкнутого цикла и экологичного пространства для жизни с принципами устойчивого развития. Разработаны 28 муниципальных проектов, реализация которых поможет вывести Вологду в число самых экологически чистых городов России к 2030 году.

Идея экогорода поддержана жителями и бизнес-сообществом. В качестве примера был приведен проект по развитию экологического транспорта, благодаря которому за короткий период в Вологде появилось порядка 100 электрокаров и 12 электрозаправок, развивается система шеринга электросамокатов.

«У меня в семье два электромобиля. Мы поставили современную зарядную станцию рядом с домом, в итоге за полгода мы не выбросили в атмосферу 6000 кг CO2 и сберегли 46 деревьев. Я призываю всех вносить свою лепту в экологию города. Большое дело начинается с малого», — говорит Председатель Ассоциации владельцев электромобильного, беспилотного и подключенного транспорта и инфраструктуры Вологодской области Алексей Логанцов.

Предприниматели внедряют раздельный сбор мусора на своих территориях, занимаются вопросами энергосбережения, участвуют в программе озеленения города, поэтапно переводят предприятия на стопроцентную переработку отходов. Экологические практики различных компаний были собраны в этом ходу в ходе первого городского конкурса «Зеленый офис», который проводился в рамках Международного экологического форума.

Добавим, Дискуссионный клуб Росмолодежи привлекает внимание начинающих и успешных предпринимателей по всей России. Под эгидой проекта более 100 подобных дискуссионных клубов прошли в 37 регионах страны.