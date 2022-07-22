Вмешательство прокуратуры потребовалось, чтобы выделить места для инвалидов на парковке в Великом Устюге

Вмешательство прокуратуры потребовалось, чтобы выделить места для инвалидов на парковке у торгового центра в Великом Устюге.

– Великоустюгская межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства о социальной защите инвалидов. Установлено, что на территории наземной автомобильной парковки у одного из торговых центров в городе Великий Устюг отсутствовали места для автотранспортных средств лиц с ограниченными возможностями здоровья, что является нарушением их прав, – сообщает пресс-служба Прокуратуры Вологодской области.

В адрес собственника земельного участка, на котором расположена парковка, межрайонной прокуратурой внесено представление об устранении нарушений закона.

В результате на территории парковки выделены парковочные места для инвалидов, которые обозначены дорожной разметкой в установленном законом порядке.