Выставка фотографий из экспедиции по труднодоступным местам Вологодской области открылась в музее-заповеднике

22.07.2022 [Культура]

Новая выставка «Пространство памяти» открылась в Юго-Западной башне Вологодского кремля.

Авторы выставки – члены Русского географического общества и Союза фотохудожников России Татьяна Фокина и Вадим Шекун. Их фотопроект направлен на сохранение исторической памяти.

– На выставке будут представлены фотографии и видео снятые с 2019 по 2022 годы. Команда проекта ездит с экспедициями в самые труднодоступные места Вологодской области, фиксирует состояние памятников и памятных мест и собирает доступную информацию.  Особое место среди интересов авторов проекта занимают места захоронения участников Великой Отечественной войны, – говорится в анонсе мероприятия.

Основная тема фоторабот – места памяти на территории Русского Севера. 

Посетить выставку можно до 25 сентября в Юго-Западной башне Вологодского кремля.

При этом, до 30 июля вход на выставку – бесплатный, а после 30 июля – по цене входного билета.

Возрастное ограничение: (6+).
 

Тэги: фотовыставка, история, память, историческая память

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