В Череповце мужчина без штанов бросался на машины на Северном мосту

22.07.2022 [Происшествия]

В Череповце вечером 21 июля мужчина без штанов бросался на машины на Северном мосту, сообщает официальный сайт города.

«На неоднократные требования сотрудников полиции мужчина не реагировал, пытался скрыться и продолжал кидаться на автомобили. Своими действиями неизвестный создавал угрозу жизни и здоровью себе и другим участникам движения, мог спровоцировать аварию», — рассказали cherinfo в пресс-службе городского УМВД.

32-летнего череповчанина задержали и доставили в отделение полиции. Его осмотрели медики. Мужчина продолжал вести себя неадекватно: вместо слов издавал различные звуки и не отвечал на вопросы. С признаками опьянения задержанного доставили в наркологический диспансер.

Тэги: пьяный
фото cherinfo.ru

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