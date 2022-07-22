В Череповце мужчина без штанов бросался на машины на Северном мосту

В Череповце вечером 21 июля мужчина без штанов бросался на машины на Северном мосту, сообщает официальный сайт города.

«На неоднократные требования сотрудников полиции мужчина не реагировал, пытался скрыться и продолжал кидаться на автомобили. Своими действиями неизвестный создавал угрозу жизни и здоровью себе и другим участникам движения, мог спровоцировать аварию», — рассказали cherinfo в пресс-службе городского УМВД.

32-летнего череповчанина задержали и доставили в отделение полиции. Его осмотрели медики. Мужчина продолжал вести себя неадекватно: вместо слов издавал различные звуки и не отвечал на вопросы. С признаками опьянения задержанного доставили в наркологический диспансер.