Банк России в сентябре продлит ограничение на выдачу наличной иностранной валюты физлицам

22.07.2022 [Экономика]

Банк России в сентябре продлит ограничение на выдачу наличной иностранной валюты физическим лицам, сообщила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

– К сожалению, у нас нет оснований ожидать, что ситуация с поступлением наличной иностранной валюты изменится к лучшему в ближайшем будущем, – цитирует Набиуллину ТАСС.

Председатель регулятора также напомнила, что решения недружественных стран о запрете ввоза в Россию наличной валюты остаются в силе.

– При этом наши банки должны иметь возможность реализовывать для всех граждан их права на открытые раньше валютные счета получить сумму в рамках разрешенного лимита на сумму в 10 тыс. [долларов]. Поэтому в сентябре мы вынуждены будем продлить те ограничения, которые ввели в начале марта, – добавила она.

Ранее NewsVo рассказывал, что ЦБ ограничил выдачу наличных с валютных вкладов обычных граждан с 9 марта по 9 сентября.

Тэги: валюта, Банк России, ограничение

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