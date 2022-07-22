Житель Сокола из ревности зарезал бывшего мужа сожительницы

В Соколе суд вынес приговор 34-летнему местному жителю, признанному виновным в убийстве бывшего мужа женщины, с которой он сожительствовал.

Установлено, что в марте 2022 года подсудимый и потерпевший встретились в квартире женщины. На почве ревности между ними произошла ссора, в ходе которой обвиняемый ударил пострадавшего ножом. От полученных ранений мужчина скончался на месте происшествия.

«Агрессивный сокольчанин попытался скрыть следы убийства, в том числе вытащил тело на улицу, где его обнаружили прохожие», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Осуждённому назначено наказание в виде восьми лет колонии строгого режима. Суд также взыскал с него 300 тысяч рублей в пользу родственников погибшего.