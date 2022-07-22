В Тотемском районе прохожий помог задержать магазинного вора

В посёлке Юбилейный Тотемского района прохожий помог задержать магазинного вора.

28-летний подозреваемый пытался убежать из супермаркета с тремя бутылками водки. По пути мужчина потерял обувь и убегал босиком. За ним в погоню бросилась работница торговой точки. На улице она попросила о помощи случайного прохожего. Тот догнал вора и вместе с работницей они отвели его обратно в магазин.

«В магазине молодой человек был вынужден вернуть похищенное, однако схватил одну из бутылок и частично осушил ее. Полицейским мужчина рассказал, что отдыхал в гостях у друзей. Во время застолья закончился алкоголь и тотьмич решил раздобыть его подобным образом», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

По факту покушения на грабёж возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит до четырёх лет лишения свободы.