Банк России снизил ключевую ставку с 9,5% до 8% годовых

Совет директоров Банка России 22 июля 2022 года принял решение снизить ключевую ставку на 150 базисных пунктов до 8,00% годовых.

– Текущие темпы прироста потребительских цен остаются низкими, способствуя дальнейшему замедлению годовой инфляции. Это связано как с влиянием набора разовых факторов, так и со сдержанной динамикой потребительского спроса. Инфляционные ожидания населения и бизнеса заметно уменьшились, достигнув уровней весны 2021 года. Снижение деловой активности происходит медленнее, чем Банк России предполагал в июне. Однако внешние условия для российской экономики остаются сложными и по-прежнему значительно ограничивают экономическую деятельность, – сообщает пресс-служба Банка России.

Напомним, что 28 февраля ЦБ повысил ключевую ставку с 9,5% до 20%. Затем, 8 апреля — с 20% до 17%; 29 апреля — с 17% до 14%; 26 мая — с 14% до 11%; 10 июня — с 11% до 9,5%.

По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 12,0–15,0% в 2022 году, 5,0–7,0% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.

