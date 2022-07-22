Ярмарка изделий ручной работы «Амбар маркет» пройдет в Вологде 31 июля.

Мероприятие известно тем, что приглашает к участию молодых дизайнеров, ремесленников и семейные мануфактуры.

Здесь можно приобрести авторскую одежду, домашний текстиль, керамику, натуральные свечи, полиграфию, украшения, крафтовую косметику и многое другое.

– Будем слушать классную музыку, наслаждаться авторскими коктейлями и закусками, пить кофе и лакомиться любимыми вологодскими бурфиками, – говорят организаторы.

«Амбар маркет» пройдет 31 июля с 12:00 до 19:00 в летнем дворике Вологодского Дома актера по адресу: Вологда, Ленинградская, 4.

Вход свободный.

Возрастных ограничений нет.