В Череповце на реке Шексне перевернулась резиновая лодка с двумя людьми

В Череповце на реке Шексне минувшей ночью перевернулась резиновая лодка с двумя людьми, сообщает официальный сайт города.

Инцидент произошёл около часа ночи под Архангельским мостом. О происшествии спасателям сообщил прораб находившейся рядом стройки. Он увидел под мостом перевернувшуюся лодку и рядом мужчину и женщину.

«Как выяснилось, пара отправилась на ночную прогулку по реке, но потерпела крушение. В темноте лодка налетела на топляк, люди оказались в воде. Оба были в спасательных жилетах, поэтому продержались до приезда спасателей», — рассказал cherinfo директор городской спасательной службы Дмитрий Санакоев.

Участникам происшествия 50 и 47 лет. Медицинская помощь им не потребовалась.