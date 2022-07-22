В Череповце на реке Шексне перевернулась резиновая лодка с двумя людьми

22.07.2022 [Происшествия]

В Череповце на реке Шексне минувшей ночью перевернулась резиновая лодка с двумя людьми, сообщает официальный сайт города.

Инцидент произошёл около часа ночи под Архангельским мостом. О происшествии спасателям сообщил прораб находившейся рядом стройки. Он увидел под мостом перевернувшуюся лодку и рядом мужчину и женщину.

«Как выяснилось, пара отправилась на ночную прогулку по реке, но потерпела крушение. В темноте лодка налетела на топляк, люди оказались в воде. Оба были в спасательных жилетах, поэтому продержались до приезда спасателей», — рассказал cherinfo директор городской спасательной службы Дмитрий Санакоев.

Участникам происшествия 50 и 47 лет. Медицинская помощь им не потребовалась.

Тэги: лодка, спасатели
фото cherinfo.ru

ТОП НЕДЕЛИ

Бешеная лиса покусала женщину в Вологодской области
Охотников, которые обвинялись в убийстве беременной лосихи в Череповецком районе, полностью оправдали
Образование 9 классов, погашенная судимость, возможна отправка в зону спецоперации - в Вологодской области агитируют служить по контракту
Реку Вологду планируют очистить от донных отложений
Один человек погиб и пятеро пострадали в ДТП под Вологдой
В Вологде завершено расследование уголовного дела о похищении 12-летней девочки
Пять человек спаслись из огня при пожаре на Элеваторной в Вологде
«Зарплата всего 240 тысяч»: главе Великоустюгского района пришлось объяснить свои многомиллионные доходы
В Вологде планируют изменить схему движения транспорта у железнодорожного вокзала
Правительство Запорожской области возглавил Антон Кольцов

Похожие новости

В Бабаевском районе возбудили уголовное дело по факту гибели рыбака

Лодка с тремя мужчинами перевернулась на реке Чагодоща 30 апреля: двоих спасли, один утонул

882
0

Мужчину и подростка, уехавших на лодке на озеро, разыскивали в Вологодской области

Поиски проводились в Усть-Кубинском районе

2463
0

На озере в Кирилловском районе перевернулась лодка с тремя рыбаками: один утонул

Поиски его тела начнутся 16 июня

1368
0

На озере в Вашкинском районе перевернулась лодка с тремя мужчинами

Двое из них выплыли, один утонул

1537
0

Житель Тотьмы присвоил чужую лодку, которую унесло от берега течением

Теперь 30-летнему мужчине грозит до 5 лет лишения свободы за кражу

1166
0

Жители деревни в Сокольском районе вручную пробивают лед на реке, чтобы отвезти детей в школу на лодке

Каждое утро и вечер дети проходят два километра по полю, а еще переплавляются через реку

19654
1

На озере Воже перевернулась лодка с двумя мужчинами: один погиб, второго ищут

Инцидент произошел 23 сентября

2167
0

В Вытегре ищут работника на консервацию ладьи XVII века, найденной на берегу Онежского озера

Среди требований: образование не ниже среднего, ответственность, аккуратность

1685
0

В Устюженском районе перевернулась лодка с двумя рыбаками

Один из них сумел добраться до берега сам, второго пока не нашли

1845
0

Лучшие лодку, удочку и уху выберут в Усть-Кубинском районе

11-12 июля Усть-Кубинский район в 14 раз примет гостей Дня лодки

2183
0

Посредине Рыбинского водохранилища найдена лодка без людей

В момент обнаружения  в ней никого не было, а мотор работал. Сотрудники полиции устанавливают, кому принадлежит лодка, и куда пропал ее хозяин

2211
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вытегорском районе на ходу загорелся автобус с пассажирами
Кинотеатр «Салют» станет площадкой показов для Дней в VOICES в Вологде
В Тотемском районе прохожий помог задержать магазинного вора
Банк России снизил ключевую ставку с 9,5% до 8% годовых
Ярмарка изделий ручной работы «Амбар маркет» пройдет в Вологде 31 июля
В Череповце на реке Шексне перевернулась резиновая лодка с двумя людьми
В Вологде ночью насмерть разбился мотоциклист
 
18.07.2022 [Общество]

Рекламу под каблук: депутаты Госдумы рассматривают законопроект о создании единого оператора рекламы

872
0
22.07.2022 [БлогоVO]

Вот она защита от зарастания деревьями и кустарниками, сорными растениями в Кичменгском Городке!

170
0
20.07.2022 [Обзор Прессы]

Экс-заместитель губернатора Вологодской области влип в квартирный скандал

1065
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика