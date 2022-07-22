В Вологде ночью насмерть разбился мотоциклист

В Вологде насмерть разбился 33-летний мотоциклист.

Авария произошла у дома № 132а на улице Чернышевского 22 июля в 00:42. Установлено, что у погибшего не было прав, а мотоцикл, которым он управлял, не был зарегистрирован в установленном законом порядке. На мужчине был надет шлем, но не было другой специальной экипировки.

«Двигаясь по ул. Железнодорожная со стороны ул. Колхозная в сторону ул. Чернышевского, не выбрал скорость, обеспечивающую постоянный контроль за движением, и при возникновении опасности не принял мер к снижению скорости, в результате чего допустил наезд на препятствие», — сообщает городской отдел ГИБДД.

От полученных травм мотоциклист скончался на месте ДТП.