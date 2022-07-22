«Северсталь» отчиталась о снижении производства и продаж по итогам первого полугодия

«Северсталь» накануне опубликовала операционные результаты за второй квартал и первое полугодие 2022 года. По сравнению с первыми шестью месяцами прошлого года производство стали снизилось на 7%, до 5,32 млн тонн. Производство чугуна не изменилось по сравнению с прошлым годом и составило 5,3 млн тонн. Загрузка производственных мощностей упала до 75%. Продажи стали упали на 6%, до 4994 млн тонн.

В компании подчеркнули, что в апреле проиндексировали зарплату всех сотрудников и выплатили единовременное вознаграждение. Там отметили, что средняя зп по компании выросла на 15%. При этом по словам гендиректора АО «Северсталь Менеджмент» Александра Шевелева, в ближайшее время компания вынуждена будет перейти к более радикальным программам снижения затрат. В частности, на 10% будут сокращены расходы на персонал и на аутсорсинговые услуги.

Финансовые показатели «Северсталь» решила не раскрывать.

Ранее NewsVo писал, что российские сталелитейные компании в июне имели отрицательную рентабельность поставок и на внутренний, и на внешний рынок. В «Северстали» рентабельность экспорта составляла минус 46%, а на внутреннем рынке упала до нуля.