Вологодские производители пеллет не спешат брать госзаказы даже в условиях европейских санкций

Замгубернатора Михаил Глазков рассказал о проблемах лесной и деревообрабатывающей отрасли в Вологодской области в интервью изданию «СамолётЪ».

По его словам, с введением санкций правительство области предложило вологодским производителям пеллет – топливных гранул – вложиться в долгосрочную – на 20–30 лет – концессию по обеспечению биотопливом котельных в ряде районов.

Однако, несмотря на то, что это гарантированный заказ от региона и на то, что более 90% потребителей пеллет – это Западная Европа, которая сейчас фактически разорвала экономические отношения с Россией, производители думают до сих пор.

– Потому что есть надежда, что все вернется и пауза продлится не так долго, как сейчас принято считать..., — говорит Михаил Глазков.

9 июля вступили в силу санкции Евросоюза, запрещающие импорт древесных пеллет из России. 95% производимых в России пеллет обычно идет на экспорт, запрет нанес серьезный удар российским производителям, в том числе, работающим на Северо-Западе.

17 июня на Петербургском международном экономическом форуме президент Владимир Путин заявил, что «как прежде» не будет.