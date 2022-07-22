Вологодские производители пеллет не спешат брать госзаказы даже в условиях европейских санкций

22.07.2022 [Общество]

Замгубернатора Михаил Глазков рассказал о проблемах лесной и деревообрабатывающей отрасли в Вологодской области в интервью изданию «СамолётЪ».

По его словам, с введением санкций правительство области предложило вологодским производителям пеллет – топливных гранул – вложиться в долгосрочную – на 20–30 лет – концессию по обеспечению биотопливом котельных в ряде районов. 

Однако, несмотря на то, что это гарантированный заказ от региона и на то, что более 90% потребителей пеллет – это Западная Европа, которая сейчас фактически разорвала экономические отношения с Россией, производители думают до сих пор.

– Потому что есть надежда, что все вернется и пауза продлится не так долго, как сейчас принято считать..., — говорит Михаил Глазков.

9 июля вступили в силу санкции Евросоюза, запрещающие импорт древесных пеллет из России. 95% производимых в России пеллет обычно идет на экспорт, запрет нанес серьезный удар российским производителям, в том числе, работающим на Северо-Западе. 

17 июня на Петербургском международном экономическом форуме президент Владимир Путин заявил, что «как прежде» не будет.

– Ошибочно полагать, что время бурных перемен можно, что называется, пересидеть, переждать, что якобы все вернется на круги своя, все будет, как и прежде. Не будет, — сказал Путин.

Тэги: пеллеты, санкции, экономика, предприниматели, производители

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