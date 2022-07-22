Житель Череповецкого района изнасиловал пенсионерку, которой помогал по хозяйству

В Череповецком районе следователи возбудили уголовное дело в отношении 51-летнего местного жителя, подозреваемого в изнасиловании пенсионерки.

«По версии следствия, 18 июля 2022 года в одном из поселков Череповецкого района 51-летний житель соседнего поселка помогал по хозяйству одинокой пенсионерке, 66 лет. После чего мужчина, применяя насилие, изнасиловал женщину», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Потерпевшая заявила о происшествии спустя сутки. Выяснилось, что подозреваемый был ранее судим за аналогичные деяния. Мужчину задержали и арестовали.

Обстоятельства инцидента устанавливаются. Расследование продолжается.