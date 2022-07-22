С жалобами на устюги обращаются к ветеринарам владельцы собак в Вологодской области

С жалобами на устюги обращаются владельцы собак к ветеринарам в Вологодской области.

Управление ветеринарии Вологодской области предупреждает владельцев животных об опасности:

– С приходом лета помимо жары, клещей и блох, четверолапых питомцев подстерегает еще одна опасность – устюг! Это высохшие колоски травы, которые называют в народе – устюки, устюги, остюги, овсюги и т.д. Будучи зеленой травой, это растение не представляет никакой опасности. Однако в высохшем состоянии колоски становятся жесткими и острыми настолько, что, попадая на кожу животного, они впиваются как иголки, начиная свое движение под кожей, по мышцам, – предупреждают сотрудники ветслужбы.

В Вологодской области это растение широко распространено.

Места локализации устюгов на теле животного: лапы, особенно места между пальчиками и в районе подушечки; шея и грудь; подмышки; живот и паховая область; глаза, уши, нос и рот. Опасность представляют семена, попадающие в области глаз (за веко) или в уши.

Сообщается, что защитить питомца от этой проблемы практически невозможно, остается только внимательно и тщательно осматривать животное после прогулки и вычесывать чаще обычного гребнем с близко расположенными зубьями.

За летний период уже зафиксировано более 20 обращений с собаками в районные ветклиники.