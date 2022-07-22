В Вологде завершены ремонтно-отделочные работы в новой модельной библиотеке

22.07.2022 [Общество]

В библиотеке № 8 на улице Трактористов в Вологде, получившей статус модельной, сейчас проходит глобальная модернизация. Работы ведутся в рамках национального проекта «Культура». Специалисты закончили покраску стен, в ближайшее время планируют монтаж оборудования и мебели.

«Ремонтные работы начались в конце марта. Библиотека изменилась как внешне, так и по наполнению. На данный момент установлены новые двери и окна, отремонтированы стены и пол. В библиотеке созданы все условия для людей с ограниченными возможностями здоровья –оборудован просторный санузел, предусмотрен подъемник.Это вторая муниципальная библиотека, где будет внедрена электронная система книговыдачи — вместо бумажных читательских билетов будут выдаваться пластиковые карты, а каждая книга получит индивидуальную RFID-метку, поэтому процесс получения книги или ее возврат займет меньше времени, чем обычно. При этом стать читателем может любой житель Вологды, вне зависимости от района проживания», —рассказала директор Централизованной библиотечной системы Вологды Анна Мартыненко.

Мебель и оборудование для помещений начнет поступать в библиотеку в начале августа. Уже закуплено звуковое оборудование для мероприятий, интерактивный детский стол, планируют обустроить сцену и выставочные конструкции. Фонд библиотеки уже пополнился на 986 книг по запросам читателей, а благодаря сертификату на 100 тысяч рублей в библиотеку поступят книги специализированной тематики — по педагогике, психологии, семейным отношениям.Документ руководителю библиотеки Наталье Ивойловской вручил Мэр Вологды Сергей Воропанов в честь Всероссийского дня библиотек.

Концепция библиотеки — семейные ценности, это отражается в названии «ЛиС», что расшифровывается как «Литература и Семья». Разрабатывая проект, учитывали пожелания жителей посещать мастер-классы, клубы по интересам, встречи с интересными людьми, семейные вечера.

Пространство библиотеки станет трансформируемым, всего будет четыре функциональные зоны: детская с творческим уголком и абонементом, взрослый зал с местами для подключения к ресурсам Национальной электронной библиотеки, компьютерный медиазал и событийная зона с уголком для чтения.

Особенностью дизайн-проекта является природоориентирование. Каждая зона имеет своё цветовое решение. В детском зале преобладают позитивные светло-желтые оттенки, взрослый зал покрашен в брусничный цвет, актовый зал — в серо-зеленый, а компьютерный зал — в ярко красный, чтобы стимулировать когнитивные возможности посетителей. Дополняют новое пространство оригинальные дизайнерские решения: стеллажи в виде норы, абажуры в виде шишки и гнезда, а также специально созданные для этого проекта элементы интерьера -мебель из натурального дерева и декоративные анималистические детали. Проект разрабатывали совместно с дизайнерским бюро «Метод».

«Сегодня мы видим пример изменения библиотеки при сохранении ее предназначения и содержания. Это настоящий информационный и культурный центр, место общения и распространения русской культуры и русского языка. Здесь будут активно работать дискуссионные клубы и консультационные пункты для всех вологжан. Модельная библиотека создается в Вологде в рамках нацпроекта „Культура“. На ее создание направлено порядка 11 млн рублей, из них 5 млн рублей из федерального бюджета, остальные — из муниципального», —прокомментировала начальник Управления культуры и историко-культурного наследия Администрации города Вологды Елена Доможирова.

Завершить создание модельной библиотеки планируется осенью этого года. Благоустройство территории по соседству продолжится в 2023 году. Планируется модернизировать пролегающий рядом тротуар по улице Трактористов и зеленую зону рядом со зданием.

Напомним, что первую в Вологде модельную библиотеку открыли в 2019 году на ул. Пролетарской, 73. Она носит название «Книжный экспресс».

Тэги: библиотека, ремонт

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