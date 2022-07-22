Первый матч футбольного клуба «Динамо» Вологда в статусе профессиональной команды состоится 24 июля

22.07.2022 [Спорт]

Первую игру в новом сезоне футболисты проведут на стадионе «Динамо» в воскресенье, 24 июля. Соперником «Динамо» Вологда станет московская команда «Торпедо-2».

– В этом году для нашей команды новый этап в футбольной карьере, клуб получил лицензию на участие в первенстве России по футболу среди команд Второй лиги сезона 2022-2023 годов. Надеемся на успешную игру в сезоне, ведь для Вологды это действительно важнейший шаг к развитию профессионального спорта. Тренеры и спортсмены заряжены на победу и будут выкладываться на 100%. Уже в это воскресенье пройдет первый матч «Динамо» на домашнем стадионе. Ждем всех любителей футбола! – говорит начальник Управления физической культуры и массового спорта Дмитрий Жиобакас.

На днях руководство клуба и футболисты встретились с болельщиками. Команда провела открытую тренировку, презентовала восемь новых игроков и форму, в которой спортсмены будут выступать во Второй футбольной лиге России, сообщает пресс-служба администрации города Вологды.

В новом сезоне соперниками «Динамо» Вологда станут 10 команд: «Торпедо-2» (Москва), «Текстильщик» (Иваново), «Спартак» (Кострома), «Тверь» (Тверь), «Торпедо» (Владимир), «Динамо-2» (Москва), «Знамя Труда» (Орехово-Зуево), «Чертаново» (Москва), «Химик» (Дзержинск), «Муром» (Муром).

Финансируют команду на паритетных началах Администрация города Вологды и партнер Андрей Крылов.

Приобрести билеты на игру можно как сейчас, так и в день игры перед матчем.

Начало матча 24 июля в 17:00 на стадионе «Динамо» в Вологде. 

Тэги: Футбол, ФК «Динамо-Вологда»

ТОП НЕДЕЛИ

Бешеная лиса покусала женщину в Вологодской области
Охотников, которые обвинялись в убийстве беременной лосихи в Череповецком районе, полностью оправдали
В Вологде арестовали 61-летнего мужчину по делу о фейках
Образование 9 классов, погашенная судимость, возможна отправка в зону спецоперации - в Вологодской области агитируют служить по контракту
Реку Вологду планируют очистить от донных отложений
Один человек погиб и пятеро пострадали в ДТП под Вологдой
В Вологде завершено расследование уголовного дела о похищении 12-летней девочки
Пять человек спаслись из огня при пожаре на Элеваторной в Вологде
«Зарплата всего 240 тысяч»: главе Великоустюгского района пришлось объяснить свои многомиллионные доходы
В Вологде планируют изменить схему движения транспорта у железнодорожного вокзала

Похожие новости

Вологодский «Динамо» подписал годичный контракт с защитником Ильей Гультяевым

Минувший сезон Александр провел в пермском «Амкаре», где в 17 матчах забил 1 гол

693
0

Футболисты вологодского «Динамо» одержали победу над клубом Первой лиги.

Матч накануне завершился со счетом 1:0

872
0

«Молодежка» вологодского «Динамо» одержала победу над командой из Иваново

А ФК «Череповец - СШОР Витязь» дома разгромил «СШ №3 им Ярцева»

719
0

Игрок футбольного клуба «Шексна» погиб в автокатастрофе

Федерация футбола Вологодской области выражает соболезнования родным и близким Владислава Решетова

1359
0

Футбольный клуб «Череповец - СШОР Витязь» одержал победу в Твери

Матч завершился со счётом 2:0 в пользу «желто-черных»

1056
0

Максим Цветков будет готовиться к новому сезону вместе с футболистами

Биатлонист подписал контракт на тренировочную сессию с «Динамо-Вологда»

1134
0

В Вологде сыграны первые матчи юношеской футбольной лиги

В 5-м туре «ЮФЛ — Северо-Запада» «СШОР Вологда» принимал СК «Череповец

1319
0

Молодёжка вологодского «Динамо» не смогла переиграть одноклубников из Костромы

Состоявшийся накануне матч завершился со счетом 1:0 в пользу костромичей

968
0

Вологодский футбольный клуб «Динамо» подписал контракт с полузащитником из Краснодара

Контракт рассчитан на один сезон — до лета 2023 года

1181
0

Футбольный клуб «Череповец - СШОР Витязь» одержал первую победу в текущем сезоне Первенства МФФ «Золотое кольцо»

Череповчане принимали дебютантов турнира - костромское «Динамо»

1055
0

Вологжане дебютировали в Юношеской футбольной лиге

«СШОР по футболу Вологды» в этом турнире представляет две команды

1308
0

Вологодское «Динамо-М» вышло в полуфинал Кубка России по футболу

В домашнем матче против кировского «Факела» 21 мая всё решил один гол

1276
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

С жалобами на устюги обращаются к ветеринарам владельцы собак в Вологодской области
В Вологде завершены ремонтно-отделочные работы в новой модельной библиотеке
Первый матч футбольного клуба «Динамо» Вологда в статусе профессиональной команды состоится 24 июля
Прокуратура обжаловала оправдательный приговор в отношении охотников, убивших беременную лосиху
Мужчина стал победителем в конкурсе доярок в Вологодской области
Андрей Луценко: «Вопрос со смягчением административной ответственности самозанятых урегулирован на федеральном уровне
Сборная Вологодской области заняла второе место XI летней спартакиады учащихся России по волейболу
 
18.07.2022 [Общество]

Рекламу под каблук: депутаты Госдумы рассматривают законопроект о создании единого оператора рекламы

831
0
21.07.2022 [БлогоVO]

Пока все в отпусках, студенты Хореографического отделения училища искусств креативно проводят каникулы!

416
0
20.07.2022 [Обзор Прессы]

Экс-заместитель губернатора Вологодской области влип в квартирный скандал

1004
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика