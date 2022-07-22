Первый матч футбольного клуба «Динамо» Вологда в статусе профессиональной команды состоится 24 июля

Первую игру в новом сезоне футболисты проведут на стадионе «Динамо» в воскресенье, 24 июля. Соперником «Динамо» Вологда станет московская команда «Торпедо-2».

– В этом году для нашей команды новый этап в футбольной карьере, клуб получил лицензию на участие в первенстве России по футболу среди команд Второй лиги сезона 2022-2023 годов. Надеемся на успешную игру в сезоне, ведь для Вологды это действительно важнейший шаг к развитию профессионального спорта. Тренеры и спортсмены заряжены на победу и будут выкладываться на 100%. Уже в это воскресенье пройдет первый матч «Динамо» на домашнем стадионе. Ждем всех любителей футбола! – говорит начальник Управления физической культуры и массового спорта Дмитрий Жиобакас.

На днях руководство клуба и футболисты встретились с болельщиками. Команда провела открытую тренировку, презентовала восемь новых игроков и форму, в которой спортсмены будут выступать во Второй футбольной лиге России, сообщает пресс-служба администрации города Вологды.

В новом сезоне соперниками «Динамо» Вологда станут 10 команд: «Торпедо-2» (Москва), «Текстильщик» (Иваново), «Спартак» (Кострома), «Тверь» (Тверь), «Торпедо» (Владимир), «Динамо-2» (Москва), «Знамя Труда» (Орехово-Зуево), «Чертаново» (Москва), «Химик» (Дзержинск), «Муром» (Муром).

Финансируют команду на паритетных началах Администрация города Вологды и партнер Андрей Крылов.

Приобрести билеты на игру можно как сейчас, так и в день игры перед матчем.

Начало матча 24 июля в 17:00 на стадионе «Динамо» в Вологде.