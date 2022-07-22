Мужчина стал победителем конкурсе доярок в Вологодской области

Лучшим оператором машинного доения коров в Вологодской области в этом году стал Андрей Мельников из ООО «Жуковец» Устюженского района. Его результат 99,37 баллов.
– Конкурс проходил на базе АО «Племзавод Родина». Соревновались 18 операторов из 15 районов области. Участники собирали и разбирали доильный аппарат, отвечали на теоретические вопросы и показывали свое мастерство в доении коров, – сообщает пресс-служба департамента сельского хозяйства Вологодской области.
Также лучшими операторами в номинации «Молокопровод» признаны:
- Тамара Чамина, СПК (колхоз) «Коминтерн-2», Кирилловский район – 99,13 балла,
- Светлана Попова, АО «Племзавод Родина», Вологодский район – 96,43 балла,
- Надежда Баженова, СПК «Нива», Шекснинский район – 96,19 баллов.
В номинации «Доильный зал» лучшими стали:
- Любовь Кувылева Ордена Трудового Красного Знамени племзавод-колхоз им. 50-летия СССР, Грязовецкий район – 99,7 баллов,
- Любовь Соколова, СХПК «Племзавод Майский», Вологодский район – 97,76 баллов.