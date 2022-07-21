Андрей Луценко: «Вопрос со смягчением административной ответственности самозанятых урегулирован на федеральном уровне

Последние несколько дней соцсети и ряд СМИ цитируют пост депутата Госдумы, в котором предлагается «привести региональный КоАП в соответствие с федеральным в части, касающейся уменьшения давления на бизнес». В частности, активно обсуждается, что законодатели «забыли про самозанятых, как следствие — мировые судьи и административные комиссии продолжают штрафовать бизнес в Вологодской области».

«Отмечу, что в КоАП РФ четко определен перечень вопросов, которые должны быть урегулированы на федеральном и региональном уровне, — заявил председатель Законодательного Собрания области, руководитель фракции „Единая Россия“ Андрей Луценко. — При этом закон „Об административных правонарушениях в Вологодской области“ — это самостоятельный нормативный правовой акт, который устанавливает ответственность за нарушение законов области, муниципальных актов, и в настоящее время полностью соответствует действующему законодательству».

В условиях внешнего санкционного давления и для смягчения административной ответственности для лиц, совершивших правонарушения в области предпринимательской деятельности, принят ряд федеральных законов, которые непосредственно касаются, в том числе, граждан и ИП — плательщиков налога на профессиональный доход (самозанятых).

Так, с 25 июля 2022 года для всех субъектов административной ответственности за впервые совершенное правонарушение назначается предупреждение вместо штрафа независимо от того, предусмотрено санкцией соответствующей статьи наказание в виде предупреждения или нет.

Как для юридических лиц, так и для индивидуальных предпринимателей штрафы назначаются в минимальном размере, предусмотренном санкцией статьи в случае, если этими лицами предотвращены вредные последствия либо добровольно возмещен причиненный ущерб.

Расширен перечень случаев, когда административный штраф за правонарушения, выявленные в ходе осуществления государственного контроля, может быть уплачен в половинном размере в течение двадцати дней со дня вынесения постановления по делу.

Исключена возможность рассмотрения дел об административных правонарушениях, возбужденных по результатам государственного контроля (надзора) теми должностными лицами, которые непосредственно участвовали в его осуществлении и составили протоколы о соответствующих административных правонарушениях.

Приняты и другие поправки, которые защищают интересы граждан и предпринимателей.