Дарителей картин для Вологодской картинной галереи чествует новая выставка

21.07.2022 [Культура]

Дарителей картин для Вологодской картинной галереи чествует новая выставка, которая так и называется «Дарители». Она открылась в Мемориальной мастерской Пантелеева.

В этом году Вологодская картинна галерея отмечает свое 70-летие со дня открытия первой постоянной экспозиции. Выставка рассказывает о друзьях и дарителях музея, которые внесли вклад в создание будущих коллекций. 

В экспозиции представлены уникальные произведения отечественной живописи начала 20-го века, собранные и переданные в музей коллекционерами и художниками.

– Большое значение в истории картинной галереи имеет собирательский труд искусствоведа, коллекционера, сотрудника Русского музея Петра Евгеньевича Корнилова, передававшего в течение многих лет живопись, графику, скульптуру, книги из своего собрания, оказывавшего методическую помощь. Следует отметить, что в коллекции Корнилова большое место занимают работы художников, остававшихся в блокадном Ленинграде. Многим не суждено было дожить до победы, а те, кто пережил эти суровые дни, оставили нам художественную летопись тех событий и дней. В этой связи для нас бесценны произведения Верейского, Шиллинговского, Остроумовой-Лебедевой, – рассказывают сотрудники галереи.

Многие из творцов произведений, представленных на выставке, люди с трудной, даже трагической судьбой. Одни из них погибли в годы войны: Алексей Успенский, Николай Тырса; другие стали узниками сталинских лагерей – Василий Сысоев. Творчество многих из них лишь в последнее время, благодаря постоянной работе научных сотрудников, получает заслуженную оценку.

– Дары родственников и коллекционеров позволили собрать уникальную по значимости коллекцию произведений вологодских мастеров, среди которых акварели В.Ф. Сысоева, переданные его сыном Г.В. Сысоевым, проживавшим в Минске. Из Москвы галерея получила рисунки Ф.Н. Бочкова от его сыновей К.Ф. и П.Ф. Бочковых. Пейзажи уроженца Вологды, художника и педагога Н.А. Тусова поступили от родственников из Новочеркасска Ростовской области, – говорится в анонсе мероприятия.

Часто экспонаты попадают в музейные коллекции благодаря неравнодушным людям, которые безвозмездно передают в музейные фонды произведения изобразительного искусства и галерея сегодня с огромной благодарностью вспоминает имена дарителей. 

Посетить выставку можно до 10 сентября в Мемориальной мастерской Пантелеева по адресу: Вологда, Козленская, 4 со вторника по субботу с 10:00 до 18:00 (кассы работают до 17:30). Выходные дни: понедельник, воскресенье.

Возрастные ограничения: (6+).
 

Тэги: выставка, картины, картинная галерея, дар музею

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