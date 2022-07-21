Сборная Вологодской области заняла второе место XI летней спартакиады учащихся России по волейболу среди девушек до 17 лет.



Соревнования прошли в Белореченске с 13 по 21 июля.



Сборная Вологодской области, составленная на базе «СШОР по волейболу» на групповом этапе не потерпели ни одного поражения,. одержав пять побед в пяти матчах и вышли в полуфинал с первого места в группе.



Соперниками по полуфиналу вологжанок стала сборная нижегородской области. Тяжелый, пятисетовый поединок завершился со счетом 3:2 в пользу команды с берегов Волги.



В матче за бронзовые медали подопечные Татьяны Масниковой со счетом 3:0 переиграли принципиальных соперниц из Челябинска и заняли 3 место.