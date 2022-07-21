Сборная Вологодской области заняла второе место XI летней спартакиады учащихся России по волейболу

21.07.2022 [Спорт]

Сборная Вологодской области заняла второе место XI летней спартакиады учащихся России по волейболу среди девушек до 17 лет.

Соревнования прошли в Белореченске с 13 по 21 июля.

Сборная Вологодской области, составленная на базе «СШОР по волейболу» на групповом этапе не потерпели ни одного поражения,. одержав пять побед в пяти матчах и вышли в полуфинал с первого места в группе.

Соперниками по полуфиналу вологжанок стала сборная нижегородской области. Тяжелый, пятисетовый поединок завершился со счетом 3:2 в пользу команды с берегов Волги.

В матче за бронзовые медали подопечные Татьяны Масниковой со счетом 3:0 переиграли принципиальных соперниц из Челябинска и заняли 3 место.

Тэги: волейбол

ТОП НЕДЕЛИ

Бешеная лиса покусала женщину в Вологодской области
Охотников, которые обвинялись в убийстве беременной лосихи в Череповецком районе, полностью оправдали
В Вологде арестовали 61-летнего мужчину по делу о фейках
Реку Вологду планируют очистить от донных отложений
В Вологодском районе мужчину засыпало землей при копке колодца
Образование 9 классов, погашенная судимость, возможна отправка в зону спецоперации - в Вологодской области агитируют служить по контракту
Один человек погиб и пятеро пострадали в ДТП под Вологдой
В Вологде завершено расследование уголовного дела о похищении 12-летней девочки
Пять человек спаслись из огня при пожаре на Элеваторной в Вологде
«Зарплата всего 240 тысяч»: главе Великоустюгского района пришлось объяснить свои многомиллионные доходы

Похожие новости

Череповецкие волейболистки стали серебряными призерами Всероссийских соревнований

Соревнования проходили в Анапе с 21 по 30 мая 2022 года

1020
0

Сборная Вологодской области заняла второе место на Первенстве России по волейболу

Финальная часть турнира прошла в Воронеже с 3 по 11 мая

1157
0

Вологодских волейболистов пригласили в сборную России

Ребята играют за «Воллей тайм»

1167
0

Волейболистки «Северянки» подтвердили звание чемпионок высшей лиги «А»

В заключительном туре, который прошел с 15 по 17 апреля, череповчанки одержали три победы

859
0

Юные волейболистки череповецкой «Северянки-3» стали чемпионками первой лиги

Финальный этап турнира прошёл в городе металлургов с 5 по 10 апреля

903
0

Волейболистки череповецкой «Северянки» одержали три победы в финальном этапе Высшей лиги «А»

Матчи прошли в Екатеринбурге с 11 по 13 марта

1080
0

Череповецкую волейбольную «Северянку» покинула доигровщица Александра Миленко

Группа команды в соцсети сообщает, что она уехала из России

2541
0

Волейболистки череповецкой «Северянки» одержали четыре победы в четырех матчах

Тур предварительного этапа чемпионата высшей лиги «А» прошел в Череповце

995
0

В Вологде скончался известный волейбольный тренер Николай Набока

Именно Николая Ивановича называют основателем самого известного мужского волейбольного клуба Вологды — «Политехник»

2145
0

Четыре победы в четырех матчах одержали волейболистки череповецкой «Северянки»

Игры прошли в рамках 8-го тура чемпионата высшей лиги «А»

1382
0

Череповецкие волейболистки не оставили шансов московскому «Лучу»

Команды «Северянка» и «Смена» в четырех играх чемпионата России по волейболу одержали четыре победы

1056
0

Сборная Вологодской области по волейболу вышла в финал первенства России

Турнир среди юных волейболисток 2005–2006 годов рождения, где определялись финалистки, прошел в Рыбинске

1138
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Андрей Луценко: «Вопрос со смягчением административной ответственности самозанятых урегулирован на федеральном уровне
Сборная Вологодской области заняла второе место XI летней спартакиады учащихся России по волейболу
8000 заявок на догазификацию приняли в Вологодской области
Дарителей картин для Вологодской картинной галереи чествует новая выставка
Вологжанина осудили за небрежное хранение ружья, из которого случайно застрелился его друг
В Великоустюгском районе автомобиль сбил выбежавшего на дорогу лося
Со всех сторон: в поселке Суда Череповецкого района питьевая вода оказалась некачественной, а сточные воды опасными
 
18.07.2022 [Общество]

Рекламу под каблук: депутаты Госдумы рассматривают законопроект о создании единого оператора рекламы

778
0
21.07.2022 [БлогоVO]

Пока все в отпусках, студенты Хореографического отделения училища искусств креативно проводят каникулы!

189
0
20.07.2022 [Обзор Прессы]

Экс-заместитель губернатора Вологодской области влип в квартирный скандал

890
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика