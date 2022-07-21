Сборная Вологодской области заняла второе место XI летней спартакиады учащихся России по волейболу среди девушек до 17 лет.
Соревнования прошли в Белореченске с 13 по 21 июля.
Сборная Вологодской области, составленная на базе «СШОР по волейболу» на групповом этапе не потерпели ни одного поражения,. одержав пять побед в пяти матчах и вышли в полуфинал с первого места в группе.
Соперниками по полуфиналу вологжанок стала сборная нижегородской области. Тяжелый, пятисетовый поединок завершился со счетом 3:2 в пользу команды с берегов Волги.
В матче за бронзовые медали подопечные Татьяны Масниковой со счетом 3:0 переиграли принципиальных соперниц из Челябинска и заняли 3 место.
Сборная Вологодской области заняла второе место XI летней спартакиады учащихся России по волейболу
Сборная Вологодской области заняла второе место XI летней спартакиады учащихся России по волейболу среди девушек до 17 лет.
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