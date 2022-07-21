Вологжанина осудили за небрежное хранение ружья, из которого случайно застрелился его друг

21.07.2022 [Происшествия]

В Вологодской области суд вынес приговор местному жителю, признанному виновным в небрежном хранении оружия.

По материалам дела, в один из дней осенью 2021 года подсудимый выпивал с друзьями после ссоры с женой. Получив от супруги СМС о том, что она подаёт на развод, мужчина взял из сейфа ружьё и сказал друзьям, что будет играть в русскую рулетку. Он зарядил только один патрон и нажал на курок.

«Выстрела не последовало. Он понял, что нажал не на тот спусковой крючок. Сказав „значит, не судьба“, поставил заряженное ружье к печке», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

После обвиняемый ушёл спать. Через некоторое время он проснулся от звука выстрела и, вернувшись в комнату, увидел друга, который сидел в том же положении, что и он, когда играл в русскую рулетку. Ранение оказалось смертельным.

Осуждённому назначено наказание в виде восьми месяцев исправительных работ с удержанием 10% месячной зарплаты в доход государства.

Тэги: оружие, неосторожность, суд, приговор

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