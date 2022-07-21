8000 заявок на догазификацию приняли в Вологодской области

Программа социальной догазификации стартовала в России, в том числе и в Вологодской области, в 2021 году. Потребителей бесплатно подключают к сетям газоснабжения в уже газифицированных населенных пунктах.



В «Газпром газораспределение Вологда» прошла пресс-конференция, посвященная реализации программы социальной газификации в регионе. На вопросы журналистов ответили Глава города Вологды Юрий Сапожников и генеральный директор АО «Газпром газораспределение Вологда» Юрий Шахбазов.

«На сегодняшний день мы приняли уже порядка 8000 заявок, в работу запущено более 7000, а 2500 подводок мы уже сделали. До конца года у нас в планах выполнить в итоге 4500 заявок. Никаких сомнений нет, что мы реализуем планы», — подчеркнул Юрий Шахбазов.

Природный газ уже пришел в дома первых участников программы догазификации в микрорайоне Прилуки. Впереди – газификация микрорайона Осаново. Оба объекта вошли в «Народную программу» « Единой России». Общественный совет партийного проекта «Социальная газификация», председателем которого является Юрий Сапожников, ведет разъяснения среди тех людей, которые подали заявку, но она по каким-либо причинам не была принята.

«90 % проблем у людей связано с тем, что участки и дома не оформлены в собственность. Газифицировать такой объект невозможно. Судите сами, есть программа газификации, она идет по улице, соседи всё оформили. А у человека дом рядом, и он подал заявку, а ему подводку до границ участка не делают, потому что такого объекта недвижимости не существует — ни земельного участка, ни дома», — поясняет Глава Вологды Юрий Сапожников.

Есть строгие условия для участия в программе: и дом, и земельный участок должны быть оформлены в собственность. При этом газ должен использоваться исключительно для собственных нужд — отопление, приготовление пищи, горячее водоснабжение. Коммерческие цели недопустимы. Не станут бесплатно газифицировать теплицы и производства.



Отдельная группа вопросов от вологжан — можно ли провести газ к садовым товариществам. Догазификация касается только домовладений, которые находятся у человека в собственности и квалифицированы как индивидуальные жилые дома либо дачные дома для постоянного проживания. А газификацию садовых товариществ программа напрямую не предусматривает. Но для подобных случаев законодателем разработан механизм.

«Мы доводим газ до границ садовых товариществ бесплатно. А уже непосредственно внутри садового товарищества это зона ответственности членов СНТ. Каждый "дачник" может обратиться с заявкой самостоятельно, но целеcообразнее сделать это сообща», — отвечает генеральный директор АО «Газпром газораспределение Вологда» Юрий Шахбазов.

Для тех, кто не успевает подать заявку на догазификацию в 2022 году, сделать это можно и в 2023–2024 гг. Специалистами составлен план-график, предусматривающий выполнение мероприятий на догазификацию. В документ попало 8802 домовладения по всей Вологодчине. План-график утвержден Губернатором Олегом Кувшинниковым.

«Иногда может происходить задержка работ в связи с определенными моментами. К примеру, из 354 пунктов, в которых идет догазификация, 189 попадают под археологическое наблюдение. Поэтому работы нужно согласовать с региональным Комитетом по охране объектов культурного наследия. Бывает, что существующий газопровод принадлежит частному лицу, и это тоже требует согласования. Но в итоге газифицируем всех», — отметил Юрий Шахбазов.

Случается и так, что некоторые граждане отзывают заявку по собственной инициативе. Как правило, это связано с тем, что человек оказывается не готов к финансовым тратам, поскольку газ проводится бесплатно только до границ земельного участка. Внутри территории собственник должен выполнить работы за свой счет.



К примеру, стоимость проектных, строительных работ при протяженности газопровода 20 м и монтажных работ по установке газового оборудования силами «Газпром газораспределение Вологда» составит порядка 150 тыс. рублей. Также вологжанам предстоит приобрести необходимое оборудование.

«При этом подрядчик может быть любой — любая квалифицированная организация, необязательно "Газпром газораспределение Вологда". В Вологодской области много компаний, которые имеют доступ к таким работам. А вот неквалифицированные работы — например, выкопать траншею — может провести и сам гражданин», — советует Юрий Викторович.

Ряд вологжан могут оформить льготу на оборудование газовых сетей внутри дома.

«На сегодняшний день выплачиваются суммы до 25 тыс. рублей. Но есть ряд условий. Это жилье должно быть единственным для гражданина. Также он должен предоставить справку, что его доход не позволяет дополнительно газифицировать жилище — эти документа рассматривают органы соцзащиты. Еще одно условие — право собственности на дом и земельный участок. При выполнении этих условий человек получит социальную выплату на возмещение затрат по газификации внутри участка», — дал разъяснения Глава города Юрий Сапожников.

Кстати, западные санкции никак не сказались на работе программы социальной газификации, потому что компания «Газпром» всегда была ориентирована на импортозамещение. Все работы в рамках программы специалисты закрывают материалами 100 % российского производства. К примеру, полиэтиленовые трубы, за счет которых и производится догазификация, производятся непосредственно в Вологде. И подобных предприятий на территории региона немало.

«"Северная Компания", расположенная в индустриальном парке "Шексна", разработала уникальное оборудование — газовый термоблок, который можно крепить непосредственно на внешней стене дома; встроенный в блок котел также будет отапливать дом и давать горячую воду. Это важно для тех, у кого помещение не позволяет внутри дома поставить газовое оборудование», — сообщил Юрий Шахбазов.

«Приспособить имеющуюся кухню или гараж под установку газового оборудования непросто: нужны вытяжная вентиляция, приточная вентиляция, остекление, негорючая отделка, зазор под дверью, кубатура 15 кубов, чтобы сделать котельную. А вот наружный готовый термоблок, который делают наши шекснинские коллеги, — удобный вариант», — дополнил Юрий Сапожников.

Добавим, что к заявке на догазификацию необходимо приложить документы: данные СНИЛС, ИНН, паспорта; свидетельство о собственности на дом и земельный участок; ситуационный план.