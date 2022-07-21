Со всех сторон: в поселке Суда Череповецкого района питьевая вода оказалась некачественной, а сточные воды опасными

21.07.2022 [Общество]

Жители поселка Суда уже не первый год жалуются на качество воды в поселке. В ходе проверок сотрудники Роспотребнадзора выяснили, что питьевая вода в поселке не соответствует нормам, а местный Водоканал сбрасывает в реку стоки, не проверяя их опасность. 

Роспотребнадзор в ходе социально-гигиенического мониторинга качества питьевой воды в Суде за 2021 год установил, вода не соответствует нормам.  В воде было превышено содержание хлороформа. З

а нарушения санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде, а также к питьевому и хозяйственно-бытовому водоснабжению населения акционерное общество «Апатит» привлечено к административной ответственности по ст. 6.5 КоАП РФ и подвергнуто административному наказанию в виде штрафа в размере 20 000 рублей.

Позже Череповецкий районный суд возложил на водоснабжающую организацию обязанность провести мероприятия по приведению качества питьевой воды до нормативных показателей. По просьбе ответчика суд установил сроки реализации мероприятий до 31 декабря 2025 года.

В это же время в Управление Роспотребнадзора по Вологодской области поступило несколько жалоб от жителей поселка Суда по вопросу водоотведения.

«По результатам административного расследования было выявлено, что МУП „Водоканал Череповецкого муниципального района“ при осуществлении сброса в водный объект сточных вод после очистки на канализационных очистных сооружениях допустило нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения: не обеспечило проведение производственного лабораторного контроля обеззараженных сточных вод, допустимых к сбросу в поверхностные водные объекты, по санитарно-микробиологическим и паразитологическим показателям безопасности. В результате в реку Суда попали хозяйственно-бытовые сточные воды, опасные по эпидемиологическому критерию — лабораторные исследования ФБУЗ „Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области“ показали несоответствие требованиям по микробиологическим показателям», — поясняют в Роспотребнадзоре. 

Водоканал получил штраф 20 000 рублей. Также суд обязал предприятие в срок до 28 октября 2022 года обеспечить проведение производственного лабораторного контроля обеззараженных сточных вод, а также до 28 октября 2025 года выполнить мероприятия по реконструкции очистных сооружений канализации в поселке.

Тэги: вода, питьевая вода

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