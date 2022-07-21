В Сокольском районе и в Вологде полицейские задержали двух водителей с поддельными правами

21.07.2022 [Происшествия]

В Вологде и Сокольском районе полицейские задержали двух водителей с поддельными правами.

Инцидент в Сокольском районе произошёл 11 июля. 23-летний водитель автомобиля «БМВ», по требованию сотрудников ГИБДД, предъявил водительское удостоверение, имевшее признаки подделки. При проверке по базам данных выяснилось, что задержанный никогда не получал водительские права.

В Вологде 18 июля сотрудники ДПС остановили «Форд Фокус» с 38-летним пьяным мужчиной за рулём.

«Мужчина предъявил водительское удостоверение с признаками подделки на другое имя. Гражданин был доставлен в отдел полиции для установления личности. При проверке по базам данных выяснилось, что водитель управляет транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения повторно», — сообщает пресс-служба регионального ГИБДД.

По всем фактам использования поддельных документов возбуждены уголовные дела.

Тэги: поддельные документы, пьяный водитель

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