В Устюженском районе змеи покусали двух человек

В Устюженском районе сразу два человека пострадали от укусов змей.
По данным Устюженского городского портала первый случай произошёл в деревне Громошиха. Змея укусила мужчину в лесу. Первую помощь пострадавшему оказали врачи «Скорой помощи» и доставили его в ЦРБ.
Во втором случае змея укусила пятилетнюю девочку. Родители самостоятельно довезли ее до больницы, девочка была госпитализирована в областную детскую больницу № 2 в Череповце.
По данным МЧС Вологодской области в нашем регионе встречается всего лишь три вида змей: гадюка, уж и медянка. Два последних вида не ядовиты. Уж — чёрный, и его легко отличить от других по ярким желтым пятнам на голове. Медянка чаще всего медно-желтого или коричневого цвета. А вот гадюка — серого, желтовато-коричневого или черного цвета. Она представляет наибольшую опасность для людей. Хотя в норме укус обыкновенной гадюки не смертелен, но надо помнить, что последствия неправильного лечения укуса могут быть опаснее самого укуса.
Первая помощь при укусе змеи.
Нельзя делать следующее:
— накладывать на пораженную конечность жгут (сама процедура опасна, а в случае укуса приводит к серьезным местным поражениям — некрозам и т. п.);
— прижигать место укуса;
— обкалывать место укуса раствором марганцовки;
— делать разрезы;
— употреблять алкоголь внутрь.
Адекватные меры помощи таковы:
— не волноваться, обеспечить пострадавшему полный покой в горизонтальном положении;
— в первые секунды после укуса начать отсасывать яд;
— ранку продезинфицировать, наложить стерильную повязку, которую по мере развития отека периодически ослаблять;
— давать пострадавшему больше пить.
В любом случае необходимо доставить больного к врачу.