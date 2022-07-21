В Устюженском районе змеи покусали двух человек

21.07.2022 [Общество]

В Устюженском районе сразу два человека пострадали от укусов змей. 

По данным Устюженского городского портала первый случай произошёл в деревне Громошиха. Змея укусила мужчину в лесу. Первую помощь пострадавшему оказали врачи «Скорой помощи» и доставили его в ЦРБ. 

Во втором случае змея укусила пятилетнюю девочку. Родители самостоятельно довезли ее до больницы, девочка была госпитализирована в областную детскую больницу № 2 в Череповце. 

По данным МЧС Вологодской области в нашем регионе встречается всего лишь три вида змей: гадюка, уж и медянка. Два последних вида не ядовиты. Уж — чёрный, и его легко отличить от других по ярким желтым пятнам на голове. Медянка чаще всего медно-желтого или коричневого цвета. А вот гадюка — серого, желтовато-коричневого или черного цвета. Она представляет наибольшую опасность для людей. Хотя в норме укус обыкновенной гадюки не смертелен, но надо помнить, что последствия неправильного лечения укуса могут быть опаснее самого укуса.

Первая помощь при укусе змеи.

Нельзя делать следующее:
— накладывать на пораженную конечность жгут (сама процедура опасна, а в случае укуса приводит к серьезным местным поражениям — некрозам и т. п.);
— прижигать место укуса;
— обкалывать место укуса раствором марганцовки;
— делать разрезы;
— употреблять алкоголь внутрь.

Адекватные меры помощи таковы:
— не волноваться, обеспечить пострадавшему полный покой в горизонтальном положении;
— в первые секунды после укуса начать отсасывать яд;
— ранку продезинфицировать, наложить стерильную повязку, которую по мере развития отека периодически ослаблять;
— давать пострадавшему больше пить.

В любом случае необходимо доставить больного к врачу.

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