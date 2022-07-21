В Устюженском районе змеи покусали двух человек

В Устюженском районе сразу два человека пострадали от укусов змей.

По данным Устюженского городского портала первый случай произошёл в деревне Громошиха. Змея укусила мужчину в лесу. Первую помощь пострадавшему оказали врачи «Скорой помощи» и доставили его в ЦРБ.

Во втором случае змея укусила пятилетнюю девочку. Родители самостоятельно довезли ее до больницы, девочка была госпитализирована в областную детскую больницу № 2 в Череповце.

По данным МЧС Вологодской области в нашем регионе встречается всего лишь три вида змей: гадюка, уж и медянка. Два последних вида не ядовиты. Уж — чёрный, и его легко отличить от других по ярким желтым пятнам на голове. Медянка чаще всего медно-желтого или коричневого цвета. А вот гадюка — серого, желтовато-коричневого или черного цвета. Она представляет наибольшую опасность для людей. Хотя в норме укус обыкновенной гадюки не смертелен, но надо помнить, что последствия неправильного лечения укуса могут быть опаснее самого укуса.



Первая помощь при укусе змеи.

Нельзя делать следующее:

— накладывать на пораженную конечность жгут (сама процедура опасна, а в случае укуса приводит к серьезным местным поражениям — некрозам и т. п.);

— прижигать место укуса;

— обкалывать место укуса раствором марганцовки;

— делать разрезы;

— употреблять алкоголь внутрь.



Адекватные меры помощи таковы:

— не волноваться, обеспечить пострадавшему полный покой в горизонтальном положении;

— в первые секунды после укуса начать отсасывать яд;

— ранку продезинфицировать, наложить стерильную повязку, которую по мере развития отека периодически ослаблять;

— давать пострадавшему больше пить.



В любом случае необходимо доставить больного к врачу.