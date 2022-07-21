Выставка необычных экспонатов из Музея занимательного здоровья откроется осенью в Череповце

21.07.2022 [Культура]

30 необычных экспонатов, разработанных Музеем занимательного здоровья, прибыли в Череповец. Осенью в Музее природы при поддержке компании «Северсталь» откроется новая экспозиция, которая расскажет о полезных и вредных привычках, возможностях человеческого тела и о том, как сохранить его здоровым.

Сейчас ведутся работы по подготовке помещения для новой выставки, сообщают сотрудники Череповецкого музейного объединения.

– Мы часто говорим детям: «Не сиди в телефоне, не смотри близко телевизор — ухудшится зрение», а что такое плохое зрение, ребенок не знает. У нас есть такой экспонат, который показывает, как видит мир человек с близорукостью, дальнозоркостью, астигматизмом. Эти картинки дают понимание того, что может быть, если не беречь свое зрение, – говорит руководитель Музея занимательного здоровья Владимир Васин.

Другие экспонаты позволяют измерить слух, проверить гибкость, узнать о неочевидном потреблении сахара и влиянии чрезмерного потребления соленых продуктов на кости, раскрывают тему правильного питания и гигиены.

– Мы сами — люди, которым тема здоровья очень близка, и мы в ней пытаемся разобраться. Нам было интересно найти такой формат, который бы просто и понятно объяснил детям, что такое здоровый образ жизни. Мы сами разрабатывали экспонаты и внедряли их. В 2019 году открылся первый музей в Москве, а сейчас такие музеи разного масштаба работают в 20 регионах страны, – поясняет Владимир.

Экспозиция представит собой три зоны – три комнаты «квартиры», каждая из которых будет посвящена одной из тем. Программы, которые будут проводиться в новом музейном пространстве, подготовлены специалистами

Национального медицинского исследовательского центра имени Алмазова — еще одного партнера проекта.

Выставка откроется в сентябре в Музее природы по адресу: Череповец, Луначарского, 32.
 

Тэги: выставка, музей, здоровье

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