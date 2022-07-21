Иммерсивная театрализованная экскурсия появилась в Великом Устюге

Необычная пешеходная экскурсия «Голос старого города» появилась в Великом Устюге. Это иммерсивное театрализованное мероприятие, где участникам выдаются наушники и специальное оборудование.

Иммерсивность (от англ. immersive — «создающий эффект присутствия, погружения») – действие с полным погружением. Участник такой экскурсии становится полноправным персонажем определенного сюжета.

– Гостей и жителей города ждет новый взгляд на его историю, – рассказывают организаторы. – Главный персонаж – потомственный Трубочист Великого Устюга расскажет легенды старого города и поведает об истории и судьбах его жителей. На протяжении маршрута вас будут сопровождать помощники трубочиста, которые помогут подключить оборудование, а также окунуться в атмосферу происходящего и прикоснуться к истории. На маршруте предусмотрены угощения и небольшие сувениры.

Организаторы признают, что жители Великого Устюга, скорее всего, никогда не видели на своих улицах именно такого трубочиста, но работу по очистке труб от сажи все-таки кто-то выполнял, поэтому для создания истории они допустили такой вариант развития событий.