В Бабушкинском районе задержали «чёрного лесоруба»

21.07.2022 [Происшествия]

В Бабушкинском районе полицейские задержали 61-летнего местного жителя, который незаконно заготавливал лес.

Незаконную рубку обнаружили недалеко от деревни Великий Двор. На делянке правоохранители нашли 21 спиленное хвойное дерево. У подозреваемого изъяли бензопилу и незаконно заготовленную древесину. Ущерб от действий мужчины составил около 132 тысяч рублей.

По факту незаконной рубки леса возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит до четырёх лет лишения свободы. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Тэги: черные лесорубы, лес, имущественный ущерб, уголовное дело
Фото пресс-службы областного УМВД

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