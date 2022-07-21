Житель Сямженского района пострадал при пожаре в гараже

21.07.2022 [Происшествия]

35-летний житель Сямжи пострадал при пожаре в гараже.

Сообщение о возгорании в деревянном дощатом гараже на улице Пролетарской поступило 20 июля в 21:22. Площадь пожара составила 20 квадратных метров.

«СГОРЕЛО: кровля. ПОВРЕЖДЕНО: внутренняя отделка гаража, имущество и горючие элементы мотоцикла», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области.

Пострадавший получил ожог предплечья, но госпитализация ему не потребовалась. Предварительная причина происшествия — неисправность электрооборудования мотоцикла.

Тэги: пожар, гаражи, пострадал человек, ожоги, мотоцикл
фото пресс-службы ГУ МЧС по Вологодской области

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