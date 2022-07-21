В Череповце в Соляном саду открыли библиотеку в виде английской телефонной будки

21.07.2022 [Общество]

В Соляном саду Череповца открылась свободная библиотека в виде английской телефонной будки. 

Об открытии библиотеки рассказал мэр Череповца Вадим Германов. Библиотека работает по принципу буккроссинга. Люди сами кладут книги в библиотеку, и свободно могут взять себе то, что хочется почитать. Никаких документов при этом не нужно. 

«Мы подумали, что в Череповце эта идея тоже найдет своих поклонников. Свободная библиотека, стилизованная под классический лондонский телефон-автомат, расположена в центре обновленного Соляного сада и доступна всем желающим», — Говорит Вадим Германов.

Если идея будет пользоваться популярностью, аналогичные библиотеки появятся в других районах города.

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