В Череповце в Соляном саду открыли библиотеку в виде английской телефонной будки

В Соляном саду Череповца открылась свободная библиотека в виде английской телефонной будки.

Об открытии библиотеки рассказал мэр Череповца Вадим Германов. Библиотека работает по принципу буккроссинга. Люди сами кладут книги в библиотеку, и свободно могут взять себе то, что хочется почитать. Никаких документов при этом не нужно.

«Мы подумали, что в Череповце эта идея тоже найдет своих поклонников. Свободная библиотека, стилизованная под классический лондонский телефон-автомат, расположена в центре обновленного Соляного сада и доступна всем желающим», — Говорит Вадим Германов.

Если идея будет пользоваться популярностью, аналогичные библиотеки появятся в других районах города.