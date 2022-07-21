Жителям Вологодской области предлагают пожить в Арктике

Жителям Вологодской области предлагают поучаствовать в федеральной программе по целевому привлечению высококвалифицированных специалистов и руководителей по различным направлениям в города Арктической зоны Российской Федерации.

В регионах Арктической зоны открыты около 200 вакансий по 9 направлениям: градостроительство и ЖКХ; СМИ и информационные технологии; экономика и управление; медицина и здравоохранение; образование и культура; природопользование и экология; туризм и спорт; энергетика и промышленность; социальная сфера.

Каждому участнику программы необходимо оставить свою заявку, пройти онлайн-отбор, групповой очный отбор и индивидуальные собеседования с потенциальными работодателями. Трудоустройство прошедших все три этапа отбора участников планируется завершить до конца 2022 года.

Проект реализуется Министерством РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики совместно с АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики» и АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов».

Подробная информация о Проекте размещена на сайте арктический-вызов.рф На сайте представлены вакансии в различных регионах страны. В том числе на Чукотке, в Мурманской и Архангельской областях.