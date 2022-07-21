В Бабаево пройдет встреча с бронзовым призером Олимпийских игр 2022 Максимом Цветковым

22 июля, в Бабаево пройдет встреча с бронзовым призером Олимпийских игр 2022 и Чемпионом мира 2017, биатлонистом Максимом Цветковым.

Всех желающих пообщаться с прославленным земляков ждут в 13:00 на Каменной горе (рядом с лыжной базой МАУ СШ «Старт»). В случае дождя встреча перенесется в актовый зал санатория «Каменная гора».

В программе: общение с земляками и гостями города, автограф-сессия.

Сейчас Максим Цветков в составе сборной команды России по биатлону завершает тренировочный сбор который проходил в Токсово Ленинградской области с 2 по 21 июля, а затем приедет на встречу с земляками, сообщает МАУ спортивная школа «Старт» г. Бабаево.