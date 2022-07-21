Вологодский аэропорт может получить имя Александра Можайского

21.07.2022 [Общество]

Жителям Вологодской области предстоит выбрать имя еще для одного аэропорта. Об этом рассказала депутат госдумы РФ Валентина Артамонова. 

Имя будут выбирать для аэропорта в Вологде. Один из вариантов названия — имени  Александра Федоровича Можайского.

«Такая идея прозвучала на одном из рабочих совещаний по вопросу реставрации дома-музея Можайского, я написала о ней в соцсетях, получила очень много положительных откликов, среди которых было сообщение от профессора кафедры истории и философии Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского Юрия Анатольевича Никулина. Он написал о том, что Академия поддерживает инициативу, готова подключить Министерство обороны РФ к этому вопросу», — написала на своей странице в соцсети ВКонтакте Валентина Артамонова.

Идею поддержала губернатор области в ходе встречи с парламентариями. Кроме изменения названия в ближайшие годы аэропорт в Вологде ждет серьезная реконструкция. В планах — расширить взлетно-посадочную полосу и закупить новые самолеты.

Весной аэропорт в Череповце получил название «Международный аэропорт Череповец имени Игоря Северянина».

Тэги: аэропорты

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