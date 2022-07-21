В Череповце при ремонте теплотрассы решили пересадить целую аллею, чтобы кусты не погибли

В Череповце решили пересадить кусты с проблемной теплотрассы. Реконструкции тепловых сетей сейчас идет на улице Ленина от Горького до Сталеваров. Чтобы во время работ не пострадали кусты барбариса и пузыреплодника, их решили пересадить.

Сети очень старые и в течение года происходит много аварий, поэтому требуется основательный ремонт. По словам подрядчика Владимира Войтенока высадка насаждений на теплотрассе запрещена, поэтому их было решено пересадить.

Первые кусты уже пересадили: аллея барбарисов теперь будет расти между домами № 105 и № 109 по улице Ленина. Следующая посадка запланирована около дома № 73 по улице Дзержинского.