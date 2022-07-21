В Череповце при ремонте теплотрассы решили пересадить целую аллею, чтобы кусты не погибли

21.07.2022 [Общество]

В Череповце решили пересадить кусты с проблемной теплотрассы. Реконструкции тепловых сетей сейчас идет на улице Ленина от Горького до Сталеваров. Чтобы во время работ не пострадали кусты барбариса и пузыреплодника, их решили пересадить. 

Сети очень старые и в течение года происходит много аварий, поэтому требуется основательный ремонт. По словам подрядчика Владимира Войтенока высадка насаждений на теплотрассе запрещена, поэтому их было решено пересадить. 

Первые кусты уже пересадили: аллея барбарисов теперь будет расти между домами № 105 и № 109 по улице Ленина. Следующая посадка запланирована около дома № 73 по улице Дзержинского.

Тэги: растения

ТОП НЕДЕЛИ

Бешеная лиса покусала женщину в Вологодской области
Один человек погиб и двое пострадали в аварии под Вологдой
Охотников, которые обвинялись в убийстве беременной лосихи в Череповецком районе, полностью оправдали
В Вологде арестовали 61-летнего мужчину по делу о фейках
В Череповце полицейский застрелил агрессивную собаку
Жители Череповца обнаружили у себя в городе воробья-альбиноса
Реку Вологду планируют очистить от донных отложений
В Вологодском районе мужчину засыпало землей при копке колодца
Один человек погиб и пятеро пострадали в ДТП под Вологдой
Пять человек спаслись из огня при пожаре на Элеваторной в Вологде

Похожие новости

Вологжанин выращивал наркотические растения в гараже и подвале многоквартирного дома

Мужчину задержали

1851
0

О необычных растениях-паразитах расскажет новая выставка в Вологодском музее-заповеднике

Выставка «Нахлебники» откроется 27 ноября

1130
0

Жители Вологды обеспокоены нашествием крупных коричневых слизней

Что это за моллюски и чем они опасны, рассказывает Юлия Белова, доцент кафедры биологии и химии ВоГУ 

12894
0

Житель Вологодского района выращивал коноплю в квартире

Задержавшим его полицейским 40-летний мужчина сказал, что планировал использовать растения в личных целях

2303
0

Ученые ВоГУ обнаружили в Вологодском районе «гусиный лук» из Красной книги

«Гусиный лук» или желтый подснежник (лат. Gagea) нашли на территории бывшей дворянской усадьбы Спасское-Куркино

4001
1

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Жители Череповецкого района не могут добиться рекультивации свалки, которая находится в 300 метрах от домов
Жителям Вологодской области предлагают пожить в Арктике
В Бабаево пройдет встреча с бронзовым призером Олимпийских игр 2022 Максимом Цветковым
В Вологодских магазинах пропала некоторая молочная продукция из-за дефицита упаковки
Вологодский аэропорт может получить имя Александра Можайского
В Череповце при ремонте теплотрассы решили пересадить целую аллею, чтобы кусты не погибли
В Вологде завершено расследование уголовного дела о похищении 12-летней девочки
 
18.07.2022 [Общество]

Рекламу под каблук: депутаты Госдумы рассматривают законопроект о создании единого оператора рекламы

718
0
20.07.2022 [БлогоVO]

Вологодская крепость не была единовременно построенным сооружением

329
0
20.07.2022 [Обзор Прессы]

Экс-заместитель губернатора Вологодской области влип в квартирный скандал

636
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика