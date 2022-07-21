Алексей Плотников: «коронавирусная инфекция вновь поднимает голову»

21.07.2022 [Общество]

В Вологодской области готовятся встречать очередную волну коронавируса. Начальник департамента здравоохранения Алексей Плотников посетил «красную зону» моногоспиталя Вологодской городской больницы на Советском проспекте, 63.

«В последнее время появляется информация о том, что коронавирусная инфекция вновь поднимает голову. В Москве и Санкт-Петербурге заболеваемость перестала снижаться, и даже наметился ежедневный рост новых случаев. Впереди у нас завершение летнего сезона, объединение организованных коллективов. Люди вернутся из отпусков и станут больше времени проводить в закрытых помещениях. Цель моего визита в моногоспиталь Вологды — узнать, как стационар готов к подъему заболеваемости, если он случится. С коллегами мы проверили наличие запаса препаратов, он достаточный», — говорит Алексей Плотников.

Он отмечает, что по-прежнему в категории риска по среднетяжелому и тяжелому течению заболевания остаются больные сахарным диабетом, пациенты с хроническими сердечными заболеваниями, онкологические больные, получающие химиотерапию. Вирус в современном штамме также вызывает серьезное поражение легочной ткани.

«Мы понимаем, что COVID-19 никуда не ушел. С учетом летнего сезона он снизился. Сегодня в моногоспитале Вологодской городской больницы проходят лечение 19 пациентов, один из них находится в реанимации, четырем пациентам требуется кислородная поддержка».

Методы профилактики инфекции остались те же самые, они доступны. Кроме вакцины от коронавируса, это препарат «Эвушелд» — альтернатива прививки для тех пациентов, у которых имеются противопоказания к вакцинации от COVID-19. Это медикаментозный способ профилактики, препарат на основе антител, который позволяет вырабатывать иммунитет. Рекомендован он к использованию, к примеру, тем, кто проходит химиотерапию.

Тэги: коронавирус, пандемия

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