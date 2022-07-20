Новое оборудование для пищеблока школы № 20 приобрели в Вологде

В этом году в трех школах Вологды проходит обновление пищеблоков – ремонт помещений и замена оборудования. Работы по установке новой техники начались в школе № 20. Возможности оборудования оценил Мэр города Сергей Воропанов.

Напомним, в 2020 году в школе №20 при поддержке Губернатора области Олега Кувшинникова был проведен капитальный ремонт. В том числе отремонтировали пищеблок и обеденный зал: обновили полы, потолки, стены, электрику, систему вентиляции и теплокоммуникации.

«В этом году мы вошли в областную программу по модернизации школьных столовых. Заменили более 20 единиц оборудования. Я как директор школы очень этому рада. Повара у нас готовят вкусно, детям очень нравится. Новые приборы заметно облегчат и ускорят их работу», - рассказала директор школы № 20 Ольга Шмакова.

В пищеблок закуплен новый мощный пароконвектомат на 20 уровней, жарочный шкаф, тестомес, слайсер, прибор для замеса фарша, посудомоечная машина, холодильные и морозильные камеры. За счет экономии, полученной на торгах, будут обновлены также стеллажи для продуктов, столы, весы,впервые для школьных столовых приобретен планетарный миксер.

«Планетарный миксер – это первое в городе оборудование такого рода. Он будет напольный, на 30 литров, с тележкой. Повар взбивает, например, большое количество творога для запеканки или яиц для омлета. Раньше это приходилось делать руками, теперь процесс будет происходить автоматически», - пояснила директор МАУ «Центр социального питания» Яна Фадеенко.

В школе №20 учится более 900 детей. Уже в сентябре ребята попробуют блюда в школьной столовой, приготовленные на обновленной кухне.

«Практически вся техника отечественного производства или изготовлена в Белоруссии, всего два прибора прибыли из-за рубежа. Оборудование уже доказало свою эффективность. Думаю, и дети сразу почувствуют новое качество блюд, и сотрудники пищеблока будут работать в более комфортных условиях на новом оборудовании. Из областного бюджета с городским софинансированием на переоборудование столовой в школе №20 выделено 2,45 млн рублей. Также благодаря поддержке Губернатора Олега Кувшинникова продолжаем обновлять пищеблоки в школах № 28 и 33», - сказал Мэр Вологды Сергей Воропанов.

В школах № 28 и 33 помимо закупки оборудования идет ремонт пищеблоков, он завершен больше чем наполовину. В общей сложности в этом году на обновление пищеблоков направлено около 12, 5 млн рублей из областного и городского бюджетов.

Ремонты школьных пищеблоков и обновление установленного в них оборудования – один из наказов избирателей, который внесен в «Народную программу» партии «Единая Россия». Контроль за ходом работ ведут областные и городские депутаты, директора учреждений образования, представители родительской общественности. Ремонт всех пищеблоков должен быть завершен до 1 сентября.

Добавим, в соответствии с поручением Президента РФ ученики начальных классов во всех образовательных учреждениях Вологды обеспечены бесплатным горячим питанием. Ремонт и переоборудование пищеблоков, которые поэтапно ведутся уже несколько лет, позволяют повысить качество школьных блюд.