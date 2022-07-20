Новое оборудование для пищеблока школы № 20 приобрели в Вологде

20.07.2022 [Общество]

В этом году в трех школах Вологды проходит обновление пищеблоков – ремонт помещений и замена оборудования. Работы по установке новой техники начались в школе № 20.  Возможности оборудования оценил Мэр города Сергей Воропанов.

Напомним, в 2020 году в школе №20 при поддержке Губернатора области Олега Кувшинникова был проведен капитальный ремонт. В том числе отремонтировали пищеблок и обеденный зал: обновили полы, потолки, стены, электрику, систему вентиляции и теплокоммуникации.

«В этом году мы вошли в областную программу по модернизации школьных столовых. Заменили более 20 единиц оборудования. Я как директор школы очень этому рада. Повара у нас готовят вкусно, детям очень нравится. Новые приборы заметно облегчат и ускорят их работу», - рассказала директор школы № 20 Ольга Шмакова.

В пищеблок закуплен новый мощный пароконвектомат на 20 уровней, жарочный шкаф, тестомес, слайсер, прибор для замеса фарша, посудомоечная машина, холодильные и морозильные камеры. За счет экономии, полученной на торгах, будут обновлены также стеллажи для продуктов, столы, весы,впервые для школьных столовых приобретен планетарный миксер.

«Планетарный миксер – это первое в городе оборудование такого рода. Он будет напольный, на 30 литров, с тележкой. Повар взбивает, например, большое количество творога для запеканки или яиц для омлета. Раньше это приходилось делать руками, теперь процесс будет происходить автоматически», - пояснила директор МАУ «Центр социального питания» Яна Фадеенко.

В школе №20 учится более 900 детей. Уже в сентябре ребята попробуют блюда в школьной столовой, приготовленные на обновленной кухне.

«Практически вся техника отечественного производства или изготовлена в Белоруссии, всего два прибора прибыли из-за рубежа. Оборудование уже доказало свою эффективность. Думаю, и дети сразу почувствуют новое качество блюд, и сотрудники пищеблока будут работать в более комфортных условиях на новом оборудовании. Из областного бюджета с городским софинансированием на переоборудование столовой в школе №20 выделено 2,45 млн рублей. Также благодаря поддержке Губернатора Олега Кувшинникова продолжаем обновлять пищеблоки в школах № 28 и 33», - сказал Мэр Вологды Сергей Воропанов.

В школах № 28 и 33 помимо закупки оборудования идет ремонт пищеблоков, он завершен больше чем наполовину. В общей сложности в этом году на обновление пищеблоков направлено около 12, 5 млн рублей из областного и городского бюджетов.

Ремонты школьных пищеблоков и обновление установленного в них оборудования – один из наказов избирателей, который внесен в «Народную программу» партии «Единая Россия». Контроль за ходом работ ведут областные и городские депутаты, директора учреждений образования, представители родительской общественности. Ремонт всех пищеблоков должен быть завершен до 1 сентября.

Добавим, в соответствии с поручением Президента РФ ученики начальных классов во всех образовательных учреждениях Вологды обеспечены бесплатным горячим питанием. Ремонт и переоборудование пищеблоков, которые поэтапно ведутся уже несколько лет, позволяют повысить качество школьных блюд.

Тэги: школы, ремонт
Фото администрации города Вологды

ТОП НЕДЕЛИ

Бешеная лиса покусала женщину в Вологодской области
Один человек погиб и двое пострадали в аварии под Вологдой
Охотников, которые обвинялись в убийстве беременной лосихи в Череповецком районе, полностью оправдали
В Вологде арестовали 61-летнего мужчину по делу о фейках
В Череповце полицейский застрелил агрессивную собаку
Жители Череповца обнаружили у себя в городе воробья-альбиноса
Реку Вологду планируют очистить от донных отложений
В Вологодском районе мужчину засыпало землей при копке колодца
Один человек погиб и пятеро пострадали в ДТП под Вологдой
Пять человек спаслись из огня при пожаре на Элеваторной в Вологде

Похожие новости

Прокуратура: Большевистскую школу в Великоустюгском районе отремонтируют за счет районного бюджета

Прокуратура Вологодской области провела проверку материала NewsVo о ремонте Большевистской школы 1930 года постройки

673
0

При строительстве школы в Соколе цена контракта была завышена на 3,5 млн рублей

Эти деньги через суд взыскивают с подрядчика

1280
0

Общероссийское собрание родителей учеников 9 и 11 классов пройдет онлайн 26 мая

Как построить систему подготовки к экзаменам, чтобы ребенок поступил на бюджет, как помочь ребенку выбрать достойную профессию, об этом и многом другом пойдет речь в ходе эфире

1157
0

Вологодской области выделены деньги на строительство школы в Прилуках

Об этом заявил губернатор Вологодской области в ходе оперативного совещания

897
0

Историю в России школьники будут изучать с первого класса

Об этом сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов

995
0

9 373 заявления в первый класс подали родители будущих первоклассников в Вологде

На самом деле первоклашек меньше. Просто некоторые родители подстраховались и подали заявления сразу несколькими способами

1454
0

Всероссийские проверочные работы школьники напишут осенью

Сроки ВПР перенесли с весны на осень 2022 года

1691
0

В Вологодской области изменен порядок набора учеников в 10-е классы

Теперь выпускники 9-х классов будут сдавать два обязательных экзамена и два по выбору

1417
0

Пять школ Вологодской области получат финансирование на оснащение кабинетов физики, химии и биологии

Это школы № 16, № 13 и № 9 в Вологде и Центр образования № 29 в Череповце. Еще одну школу определят в ходе дополнительного отбора в апреле 

1377
0

В здании школы №23 «Созвучие» в Вологде прорвало потолки и трубы

Школа давно требует ремонта

1512
0

Заявления о приеме в первые классы в Вологде начнут принимать с 1 апреля

В этом году в Вологде будут набирать 171 общеобразовательный первый класс 

1550
0

В Вологде в ближайшее время начнется конкурс по поиску подрядчика для строительства новой школы

Школа на 1200 мест будет построена на улице Сергея Преминина

1613
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Новое оборудование для пищеблока школы № 20 приобрели в Вологде
В Череповце пьяный угонщик не смог завести чужой «ВАЗ»
Конституционный Суд запретил бессрочное расследование уголовных дел после наступления срока давности
Жительница Череповца получила 15 суток ареста за кражу нескольких банок кофе из магазина
Выставка под открытым небом работает во дворе Вологодского кремля
Образование 9 классов, погашенная судимость, возможна отправка в зону спецоперации - в Вологодской области агитируют служить по контракту
ПАО «Россети Северо-Запад» выплатит больше 700 тысяч рублей за уничтоженный пожаром лес в Устюженском районе
 
18.07.2022 [Общество]

Рекламу под каблук: депутаты Госдумы рассматривают законопроект о создании единого оператора рекламы

669
0
20.07.2022 [БлогоVO]

В кадре — четыре века вологодской истории

260
0
20.07.2022 [Обзор Прессы]

Экс-заместитель губернатора Вологодской области влип в квартирный скандал

366
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика