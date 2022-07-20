Конституционный Суд запретил бессрочное расследование уголовных дел после наступления срока давности

20.07.2022 [Общество]

Конституционный Суд запретил бессрочное расследование уголовных дел после наступления срока давности, сообщает РБК

Сейчас прекращение уголовного преследования в связи с истечением срока давности (а это нереабилитирующее основание – ред.) возможно лишь с согласия подозреваемого или обвиняемого. При этом предельные сроки дальнейшего расследования не закреплены в законе.

– В нарушение конституционных принципов законности, справедливости и гуманизма не считающий себя виновным подозреваемый или обвиняемый вынужден выбирать между неограниченным по времени продолжением своего же уголовного преследования либо прекращением дела по нереабилитирующему основанию, — отметил суд. По мнению Конституционного Суда, этот подход вступает в противоречие с конституционными предписаниями.

Суд постановил, что до внесения изменений в законодательство расследование уголовное дела после истечения срока давности при возражении подозреваемого или обвиняемого не может продолжаться более 12 месяцев. 

Если после этого срока дело не передано в суд, оно должно быть немедленно прекращено.

Тэги: суды, уголовное дело, срок

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