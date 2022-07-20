В Череповце пьяный угонщик не смог завести чужой «ВАЗ»

В Череповце пьяный угонщик не смог завести чужой автомобиль «ВАЗ» и покинул место происшествия.

Хозяин авто — 25-летний местный житель — рассказал полицейским о попытке угона: окно с водительской стороны было разбито, а замок двери повреждён. Личность подозреваемого — 42-летнего мужчины — установили в результате оперативно-розыскных мероприятий. Его задержали, и он пояснил, что в ту ночь выпил спиртного и гулял по городу.

«В одном из дворов он заметил ВАЗ-2110 и решил покататься на нем по ночному городу. С помощью подручных средств череповчанин вытащил личинку замка из двери, но не смог попасть внутрь, поэтому взял камень и разбил стекло. Проникнув в салон, мужчина вскрыл панель замка зажигания и пытался запустить двигатель, однако не смог этого сделать и отправился домой», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

По факту покушения на угон возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.