Жительница Череповца получила 15 суток ареста за кражу нескольких банок кофе из магазина

20.07.2022 [Общество]

В Череповце суд привлёк 57-летнюю местную жительницу Р. к административной ответственности за кражу нескольких банок кофе из супермаркета.

В течение нескольких дней женщина совершала хищения из одного и того же магазина. Её действия были зафиксированы камерами видеонаблюдения. Сумма ущерба от действий череповчанки составила 439 рублей 24 копейки, и нарушение было квалифицировано как мелкое хищение. Р., однако, вину не признала и заявила, что на записях с камер видеонаблюдения ничего не видно.

«При назначении наказания суд учел отягчающее обстоятельство — повторное совершение однородного правонарушения. Смягчающих обстоятельств не установлено», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Суд назначил Р. наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток.

Тэги: мелкое хищение, супермаркет, суд, арест
видео пресс-службы судов Вологодской области

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