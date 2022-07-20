Жительница Череповца получила 15 суток ареста за кражу нескольких банок кофе из магазина

В Череповце суд привлёк 57-летнюю местную жительницу Р. к административной ответственности за кражу нескольких банок кофе из супермаркета.

В течение нескольких дней женщина совершала хищения из одного и того же магазина. Её действия были зафиксированы камерами видеонаблюдения. Сумма ущерба от действий череповчанки составила 439 рублей 24 копейки, и нарушение было квалифицировано как мелкое хищение. Р., однако, вину не признала и заявила, что на записях с камер видеонаблюдения ничего не видно.

«При назначении наказания суд учел отягчающее обстоятельство — повторное совершение однородного правонарушения. Смягчающих обстоятельств не установлено», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Суд назначил Р. наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток.