Ильинская ярмарка пройдет в Никольске с 29 по 31 июля.

29 июля – экскурсионный день. Сотрудники местного информационно-методического центра культуры и туризма проведут экскурсии: «Мои святые места» в деревню Блудново - Бобришный угор, «Православные святыни и традиционные ремесла Байдаровской волости» в деревню Байдарово и «Не боги горшки обжигали, а фомичане» в деревню Кривяцкое.

Запись на экскурсии по телефонам: 8 (81754) 2-22-52, 8 (81754) 2-15-80.

30 июля – ярмарочный день. Помимо работы ярмарки мастеров и фермеров, здесь пройдут конкурс пивоваров, дегустация блюд народной кухни, мастер-классы ремесленников и множество других мероприятий.

Межрегиональная Никольская-Ильинская ярмарка – это пример возрождения исторических традиций.

С начала 15-го века пристани Никольской слободы были перевалочной базой при перевозке товаров из южных областей России в Архангельск. Зимой здесь строили барки, а весной загружали их хлебом, льном, мясом, щетиной, смолой и в паводок сплавляли по Югу и Северной Двине.

Считается, что первая летняя ильинская ярмарка прошла примерно 1848 году.

В начале 20-го века в Никольске было много купцов, не говоря уже о мелких торговцах. Так, например, в 1907 году в уезде было 495 лавок.

В этом году с 29 по 31 июля в Никольске, помимо перечисленных мероприятий, пройдут концерты и дискотеки.

Вход свободный.

Возрастных ограничений нет.

Подробную программу мероприятий прилагаем ниже:

