Ильинская ярмарка пройдет в Никольске с 29 по 31 июля

20.07.2022 [Культура]

Ильинская ярмарка пройдет в Никольске с 29 по 31 июля.

29 июля – экскурсионный день. Сотрудники местного информационно-методического центра культуры и туризма проведут экскурсии: «Мои святые места» в деревню Блудново - Бобришный угор, «Православные святыни и традиционные ремесла Байдаровской волости» в деревню Байдарово и «Не боги горшки обжигали, а фомичане» в деревню Кривяцкое.

Запись на экскурсии по телефонам: 8 (81754) 2-22-52, 8 (81754) 2-15-80.

30 июля – ярмарочный день. Помимо работы ярмарки мастеров и фермеров, здесь пройдут конкурс пивоваров, дегустация блюд народной кухни, мастер-классы ремесленников и множество других мероприятий.

Межрегиональная Никольская-Ильинская ярмарка – это пример возрождения исторических традиций. 

С начала 15-го века пристани Никольской слободы были перевалочной базой при перевозке товаров из южных областей России в Архангельск. Зимой здесь строили барки, а весной загружали их хлебом, льном, мясом, щетиной, смолой и в паводок сплавляли по Югу и Северной Двине. 

Считается, что первая летняя ильинская ярмарка прошла примерно 1848 году.

В начале 20-го века в Никольске было много купцов, не говоря уже о мелких торговцах. Так, например, в 1907 году в уезде было 495 лавок.

В этом году с 29 по 31 июля в Никольске, помимо перечисленных мероприятий, пройдут концерты и дискотеки.

Вход свободный.

Возрастных ограничений нет.

Подробную программу мероприятий прилагаем ниже:
 

Тэги: ярмарка

ТОП НЕДЕЛИ

Бешеная лиса покусала женщину в Вологодской области
Один человек погиб и двое пострадали в аварии под Вологдой
Охотников, которые обвинялись в убийстве беременной лосихи в Череповецком районе, полностью оправдали
В ходе спецоперации на территории Украины погиб житель Тарногского района
В Вологде арестовали 61-летнего мужчину по делу о фейках
В Череповце полицейский застрелил агрессивную собаку
Жители Череповца обнаружили у себя в городе воробья-альбиноса
Реку Вологду планируют очистить от донных отложений
В Вологодском районе мужчину засыпало землей при копке колодца
Один человек погиб и пятеро пострадали в ДТП под Вологдой

Похожие новости

Ганзейские дни, Прокопьевская ярмарка и праздник 875-летия пройдут в Великом Устюге с 22 по 24 июля

В программе: ремесленные дворы, торговые ярмарки, мастер-классы, представления клубов исторической реконструкции и уличных театров, средневековая музыка и конкурс «Краса Ганзы»

544
0

Петровская ярмарка пройдет в Кадникове 16 июля

В программе: ярмарка, авиашоу, костюмированное шествие, концерты народных коллективов, пенная вечеринка, фейерверк и развлекательные программы для детей

1178
0

Ярмарка работ мастеров народных промыслов проходит в Вологде с 20 по 23 июня

Народная музыка, игры, мастер-классы ждут вас во дворике исторического флигеля усадьбы купца Самарина по вечерам

1138
0

Ярмарка лилий открылась в ботаническом саду Вологды

Здесь представлено много лилий собственного производства

1376
0

Ярмарка изделий ручной работы «Амбар маркет» пройдет в Вологде 21 мая

Здесь можно будет приобрести керамику, свечи, декор для дома, одежду и натуральные продукты от местных производителей

881
0

Более сотни мастеров представят свои работы на ярмарке в Вологде 23 апреля

Выставка-продажа изделий ручной работы «Добрый день» пройдет в субботу во дворце спорта на Конева

1052
0

Выставка продажа сувениров ручной работы пройдет в Вологде 6 марта

В центре ремесел «Резной палисад» пройдет мероприятие «Мастеровая среда»

1314
0

Игрушечный своп, или обмен игрушками, пройдет в Вологде 25 декабря

Здесь можно будет отдать на благотворительность ставшие ненужными вам игрушки или обменять их на другие

1636
0

Новогодняя ярмарка пройдет в Вологде на площади Революции с 25 по 30 декабря

Здесь можно будет купить фермерские продукты, а также работы вологодских мастеров-ремесленников

2539
0

Новогодняя благотворительная гаражная распродажа пройдет в Вологде 18 декабря

Гаражная распродажа – это маркет одежды, обуви, аксессуаров и бижутерии, которые стали не нужны своим владельцам, но могут стать настоящим сокровищем для других людей

1652
0

В субботу вологжане смогут культурно отдохнуть

Вологодчина присоединяется к всероссийской акции «Культурная суббота»

1170
0

Ярмарка продуктов от местных производителей пройдет в Вологде с 24 по 30 апреля

Приобрести товары можно на площади Революции в Вологде

2005
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Конституционный Суд запретил бессрочное расследование уголовных дел после наступления срока давности
Жительница Череповца получила 15 суток ареста за кражу нескольких банок кофе из магазина
Выставка под открытым небом работает во дворе Вологодского кремля
Образование 9 классов, погашенная судимость, возможна отправка в зону спецоперации - в Вологодской области агитируют служить по контракту
ПАО «Россети Северо-Запад» выплатит больше 700 тысяч рублей за уничтоженный пожаром лес в Устюженском районе
Дополнительные экскурсии в усадьбу Хвалевское организованы в связи с большим спросом
МегаФон придумал, как всегда оставаться на связи со своими питомцами
 
18.07.2022 [Общество]

Рекламу под каблук: депутаты Госдумы рассматривают законопроект о создании единого оператора рекламы

643
0
20.07.2022 [БлогоVO]

В кадре — четыре века вологодской истории

196
0
20.07.2022 [Обзор Прессы]

Экс-заместитель губернатора Вологодской области влип в квартирный скандал

141
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика