В Череповце мужчина украл автомобиль «Ауди ТТ» для перепродажи

В Череповце полицейские задержали подозреваемого в краже автомобиля «Ауди ТТ», принадлежащего 50-летней местной жительнице.

Потерпевшая рассказала, что авто пропало с парковки во дворе дома на улице Октябрьской и оценила ущерб в 700 тысяч рублей. Полицейские нашли украденную машину на платной стоянке на улице Любецкой и установили личность подозреваемого, которым оказался 52-летний мужчина. В беседе с правоохранителями он пояснил, что давно приметил машину.

«Кроме того, злоумышленник интересовался и ценой аналогичных машин на сайте бесплатных объявлений. Увидев, что за продажу такого авто можно выручить около 900 тыс. рублей, мужчина решил украсть транспорт для дальнейшей продажи. Череповчанин нанял эвакуатор и отвез машину на платную парковку», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит до шести лет лишения свободы.