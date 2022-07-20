В Череповце мужчина украл автомобиль «Ауди ТТ» для перепродажи

20.07.2022 [Происшествия]

В Череповце полицейские задержали подозреваемого в краже автомобиля «Ауди ТТ», принадлежащего 50-летней местной жительнице.

Потерпевшая рассказала, что авто пропало с парковки во дворе дома на улице Октябрьской и оценила ущерб в 700 тысяч рублей. Полицейские нашли украденную машину на платной стоянке на улице Любецкой и установили личность подозреваемого, которым оказался 52-летний мужчина. В беседе с правоохранителями он пояснил, что давно приметил машину.

«Кроме того, злоумышленник интересовался и ценой аналогичных машин на сайте бесплатных объявлений. Увидев, что за продажу такого авто можно выручить около 900 тыс. рублей, мужчина решил украсть транспорт для дальнейшей продажи. Череповчанин нанял эвакуатор и отвез машину на платную парковку», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит до шести лет лишения свободы.

Тэги: кража, автомобиль, уголовное дело
Фото пресс-службы областного УМВД

ТОП НЕДЕЛИ

Бешеная лиса покусала женщину в Вологодской области
Один человек погиб и двое пострадали в аварии под Вологдой
Охотников, которые обвинялись в убийстве беременной лосихи в Череповецком районе, полностью оправдали
В ходе спецоперации на территории Украины погиб житель Тарногского района
В Вологде арестовали 61-летнего мужчину по делу о фейках
В Череповце полицейский застрелил агрессивную собаку
Жители Череповца обнаружили у себя в городе воробья-альбиноса
Реку Вологду планируют очистить от донных отложений
В Вологодском районе мужчину засыпало землей при копке колодца
Пять человек спаслись из огня при пожаре на Элеваторной в Вологде

Похожие новости

Мужчина, который поджёг дебаркадер речного вокзала в Вологде, подозревается в краже насоса

Сотрудники транспортной полиции разыскивают свидетелей и очевидцев хищения

23
0

Вологжанин украл 30 тысяч рублей с банковского счёта несовершеннолетней жительницы Тотемского района

Расследование уголовного дела в его отношении завершено

921
0

В Вологде суд прекратил уголовное дело в отношении пенсионера, укравшего прокатный электросамокат

Ходатайство о прекращении дела в связи с примирением заявил потерпевший

782
0

В Вологде раскрыли серию краж велосипедов

Вору грозит лишение свободы на срок до 2 лет

950
0

В Вологде мужчина украл камеру видеонаблюдения с подъезда дома в Заречье

Возбуждено уголовное дело

1034
0

Курсант военного вуза в Вологодской области украл деньги с карты сослуживца

Суд приговорил его к штрафу в 40 тысяч рублей

1436
0

В Вологде мужчина сделал подкоп и совершил кражу из гаража

Сумма ущерба составила 3666 рублей. Подозреваемого объявили в розыск.

1626
0

Работница школы искусств в Бабаево украла телефон ученицы

19-летняя подозреваемая пояснила, что похитила телефон для личного пользования

1101
0

Житель Вологды украл 20 тысяч рублей из закрытой на ночь аптеки

На допросе он пояснил, что в заведении не было сигнализации и видеонаблюдения, и он решил этим воспользоваться

1067
0

В Череповце задержали подозреваемого в серии краж из магазинов электроники

Мужчина пояснил, что совершал кражи из-за трудного финансового положения

1088
0

В Никольском районе раскрыли кражу опоры линии электропередач

20-летний подозреваемый признался, что сдал украденную опору в металлолом

985
0

Житель Вологды украл два кошелька из квартиры соседки

Личность подозреваемого помогла установить служебная собака по кличке Царина

1142
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Мужчина, который поджёг дебаркадер речного вокзала в Вологде, подозревается в краже насоса
В компании «Череповецлес» сообщили, что информация о закрытии компании является недостоверной
В Череповце мужчина украл автомобиль «Ауди ТТ» для перепродажи
В Вологде самокатчик сбил велосипедиста на улице Зосимовской
Череповец вошел в десятку самых умных городов России
В Грязовце в лесополосе сгорел автомобиль «Нива»
В Череповце показали, что ждет парк «Серпантин» и Советский проспект после реконструкции
 
18.07.2022 [Общество]

Рекламу под каблук: депутаты Госдумы рассматривают законопроект о создании единого оператора рекламы

609
0
19.07.2022 [БлогоVO]

Памяти Логиновой Светланы Ивановны

324
0
18.07.2022 [Обзор Прессы]

Что тянет вологжан на съемочную площадку?

400
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика