Мэр города Череповца Вадим Германов сообщил, что Череповец вошел в десятку самых умных городов России. Рейтинг опубликовал Минстрой России.

«Правительство страны разработало методику, которая позволяет увидеть, как российские города внедряют цифровизацию в городское хозяйство. Зачем это нужно? Раньше водитель автобуса подъезжал к остановке „Набережная“ и нажимал кнопку на специальном устройстве. Это называлось „отметиться у диспетчера“. После отправления автобус пропадал из поля зрения диспетчера до конечной остановки. Сейчас все иначе: передвижение общественного транспорта можно не только постоянно отслеживать через программу, но и фиксировать скорость и соблюдение графика на любой точке маршрута», — говорит Вадим Германов. Он уверен, что город сможет войти со временем в первую тройку рейтинга.