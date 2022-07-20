Череповец вошел в десятку самых умных городов России

20.07.2022 [Общество]

Мэр города Череповца Вадим Германов сообщил, что Череповец вошел в десятку самых умных городов России. Рейтинг опубликовал Минстрой России.

«Правительство страны разработало методику, которая позволяет увидеть, как российские города внедряют цифровизацию в городское хозяйство. Зачем это нужно? Раньше водитель автобуса подъезжал к остановке „Набережная“ и нажимал кнопку на специальном устройстве. Это называлось „отметиться у диспетчера“. После отправления автобус пропадал из поля зрения диспетчера до конечной остановки. Сейчас все иначе: передвижение общественного транспорта можно не только постоянно отслеживать через программу, но и фиксировать скорость и соблюдение графика на любой точке маршрута», — говорит Вадим Германов. Он уверен, что город сможет войти со временем в первую тройку рейтинга. 

В 2020 году Череповец занимал 40 место в рейтинге. 

 

Тэги: города, умный город

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