В Череповце показали, что ждет парк «Серпантин» и Советский проспект после реконструкции

Компания «Северсталь» выделила полтора миллиарда рублей на реконструкцию парка «Серпантин» и Советского проспекта в Череповце. Эскизы объектов утвердил председатель Совета директоров компании Алексей Мордашов. Далее архитектурно-градостроительная компания «Яузапроект» приступит к разработке детального проекта.

«Команда предлагает провести реконструкцию Советского проспекта от Соборной горки до проспекта Победы. Здесь будет изменена проезжая часть и тротуары, появятся парковочные карманы для машин и велодорожки для любителей двухколесного транспорта. В ходе реконструкции улица получит новое освещение, а здания на первой линии — архитектурную подсветку», — прокомментировал на своей странице в соцсети ВКонтакте мэр Череповца Вадим Германов.

В свою очередь, парк «Серпантин» станет всесезонным и адаптированным для посетителей всех возрастов. Здесь появятся зоны для тихого отдыха, прогулок, детских игр и спорта.

Изменения ждут Череповец уже в следующем году