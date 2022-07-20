Жители Вологодской области могут проконсультироваться по «Телефону здоровья» по проблемам слуха и полости рта

20.07.2022 [Общество]

20 и 21 июля в Вологодской области работает «Телефон здоровья» — (8172) 72-00-60, позвонив по которому вологжане смогут получить консультации врачей областных учреждений здравоохранения.

20 июля темой вопросов станут нарушения слуха. На них ответит Ирина Сергеевна Афонина, врач-сурдолог областной клинической больницы.

В четверг, 21 июля, по вопросам стоматологии, профилактики заболеваний полости рта, а также об операциях на лице и в полости рта, протезировании зубов с помощью имплантатов проконсультирует Вячеслав Вадимович Лисенков, заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии областной клинической больницы, главный внештатный специалист по челюстно-лицевой хирургии департамента здравоохранения.

Время работы «Телефона здоровья» с 15.00 до 16.00 часов.

Тэги: здоровье, телефон здоровья

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